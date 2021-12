David Watson preminuo je u 63. godini u svom domu u Velikoj Britaniji, a u britanskom showu "Britain's Got Talent" natjecao se čak 12 puta.

Zvijezda britanskog showa "Britain's Got Talent", mađioničar David Watson (62) preminuo je prije tjedan dana, javlja britanski The Sun. Watson je preminuo u svom domu u Altrinchamu prošlog četvrtka.

Policija je provalila u njegov dom nakon što su članovi njegove obitelji prijavili kako su zabrinuti jer se neko vrijeme nije javljao na pozive ni poruke. "Njegova obitelj nije mogla doći do njega nekoliko dana", rekao je izvor blizak njegovoj obitelji tamošnjim medijima.

David je živio sam u Altrinchamu, a svi su ga poznavali. Bio je blizak prijatelj s glumcem Michaelom Le Vellom, s kojim se nalazio u jednom pabu jednom tjedno.

David Watson se u showu "Britain's Got Talent" prvi put pojavio 2008. godine te je imitirao Tonyja Blaira, Williama Haguea i Davida Blunketta. Ponovno se natjecao dvije godine kasnije, a od onda je ukupno 12 puta bio na audiciji tog popularnog showa.

"Moja prva audicija je bila 2007. godine, no onda nisam prošao dalje. Obožavam biti dijelom tog showa. Volim biti na televiziji i drago mi je kada me ljudi prepoznaju na cesti", rekao je David jednom prilikom. U "Britain's Got Talent" je dolazio s imitacijama poznatih osoba te sa svojim mađioničarkim trikovima, a iako nekoliko puta nije prošao dalje, uvijek se radio vraćao.

Zbog svojih nastupa postao je i omiljeni lik publike.

