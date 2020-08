Will i Rupert Young

Rupert Young brat je britanskog glazbenika Willa Younga, a tamošnji mediji javljaju kako je preminuo nakon duge borbe s ovisnošću i depresijom.

Brat blizanac britanskog pjevača Willa Younga preminuo je nakon što se godinama borio s mentalnim problemima. 41-godišnji Rupert Young o svojim je ovisnostima i mentalnim poremećajima pričao još 2002. godine, a priznao je da već jako dugo pati od depresije.

Daily Mail javlja kako su okolnosti njegove smrti još nepoznate, a obitelj je samo potvrdila da je preminuo. Njihovi prijatelji za medije su ispričali kako su svi slomljeni te mole sve za razumijevanje u ovim teškim vremenima.

"Willov odnos s bratom bio je težak već jako dugo, no ni on ni Rupert nikada nisu skrivali kako je razlog tome njegova borba s mentalnom bolešću", rekao je izvor blizak obitelji.

"Shvaćao sam da nešto ne valja, ali nisam znao što da radim. U bolnicama sam bio preko 10 puta, no nikada nisam dobio ispravnu njegu. Samo su mi rekli da sam ovisnik koji treba liječenje i to je bilo to", ispričao je Rupert u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Kada su mu potvrdili depresiju rekao je kako se osjeća puno lakše jer zna s čime se mora boriti. Pokušao je pomoći i drugima koji se bore s istom bolešću, no on sam nije se izvukao. Puno je pio, a mnogi nagađaju kako je upravo alkohol uzrok njegove smrti.