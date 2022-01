Sinead O'Connor je na Twitteru potvrdila vijest da je njezin 17-godišnji sin Shane preminuo.

Sin glazbenice Sinead O'Connor, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor (17), pronađen je mrtav dva dana nakon što je prijavljen njegov nestanak. Posljednji put je viđen blizu Dublina, a tamošnja policija pronašla je njegovo tijelo. 55-godišnja pjevačica sina je dobila s irskim folk pjevačem Donalom Lunnyjem, a na Twitteru je potvrdila tužnu vijest.

"Moj predivni sin, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, svjetlost mog života, odlučio je okončati svoju borbu na Zemlji te je sada s Bogom. Neka počiva u miru. Ljubavi moja toliko te volim", napisala je na Sinead.

Glazbenica, koja je 2018. godine promijenila ime u Shuhada' Davitt, na društvenim mrežama je objavila još nekoliko poruka svome sinu, a istaknula je kako će uvijek biti uz nju.

This is for my Shaney. The light of my life. The lamp of my soul. My blue-eye baby. You will always be my light. We will always be together. No boundary can separate us. https://t.co/7b2f0GFDEO