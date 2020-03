Mica Trofrtaljka preminula je u 78. godini.

Pjevačica Milica Ostojić, poznatija pod umjetničkim imenom Mica Trofrtaljka, preminula je u 78. godini života, prenosi portal Novosti.rs.

Mica je slavu u bivšoj Jugoslaviji stekla zahvaljući zabavnim i dvosmislenim pjesmama kao što su "Davorike Dajke" iz 1968. godine kojom je i započela karijeru, "Ja sam novi vozač", "Mica krojačica", "Hoće deda malo meda" i brojnim drugima kojima je stekla brojne simpatije i obožavatelje.

Iako su njezine pjesme našle put do srca slušatelja, kritika joj nije bila toliko naklonjena, no to ju nije obeshrabrilo da se prestane baviti onime što voli.

Osim glazbenih hitova, Mica je ostala zapamćena i po ulozi u filmu "Lepa sela lepo gore".

Njezin život od najranijeg djetinjstva nije bio nimalo lak. Mica je ostala bez majke kada joj je bilo samo pet godina, nakon čega joj se otac oženio novom ženom s kojom je dobio dvoje djece, o kojima je skrbila upravo Mica dok je svjedočila fizičkom nasilju.

Udala se sa 17 godina, a suprug Radoslav joj je bio najveća potpora u karijeri, a uz glazbu i glumu, bavila se i ugostiteljstvom, no u svoju je kavanu dolazila samo kao gošća na kavu, nikada u njoj nije i zapjevala.