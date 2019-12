Marie Fredriksson preminula je nakon borbe s tumorom mozga.

Pjevačica slavne švedske grupe Roxette, 61-godišnja Marie Fredriksson preminula je nakon duge i teške bolesti koja joj je dijagnosticirana 2002. godine.

Vijest su prenijele švedske novine The Express, koje pišu da zbog Marieina odlaska najviše tuguju suprug Mikael Bolyos i njihovo dvoje djece, 26-godišnja kći Inez Josefin i 23-godišnji sin Oscar.

"S velikom tugom javljamo da jedne od naših najvećih i navoljenijih umjetnica više nema. Marie Fredriksson preminula je ujutro 9. prosinca od posljedica bolesti koju je pratila", stoji u priopćenju koje je izdala njezina obitelj.

Marie je 1986. godine bila jedna od osnivačica grupe Roxette zajedno s Perom Gessleom, a njihovi najveći hitovi poput "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart" i "The Look" žive još i danas.

Per se od nje na društvenim se mrežama oprostio emotivnom objavom.

"Sva moja ljubav je za tebe i tvoju obitelj. Stvari više nikada neće biti iste", napisao je.

Bolest joj dijagnosticirana 2002. godine nakon što se jednog dana onesvijestila u vlastitom domu. Liječnici su ju upozorili da ima tek 20% šansi da preživi ali uspjela se oporaviti nakon dugog i zahtjevnog procesa liječenja.

Bend je nažalost morao uzeti podužu pauzu godina jer se Marie morala suočiti s novim zdravstvenim problemima koji su joj se javili kad posljedica štetnog zračenja kojem je bila podvrgnuta.

2011. godine grupa se ponovno okupila i odradila turneju, a nastupili su i na švedskom kraljevskom vjenčanju princeze Victorije 2010. godine, kao i princeze Madeleine 2013. godine.

"Ona je sjajno. Ne znam koliko smo stotina koncerata odradili u posljednjih pet godina i bio sam iznimno zahvalan na njezinoj energiji i što je omogućila da to izvedemo. Njezin je liječnik rekao da se neće izvući ali uspjela se odhrvati bolesti godinama", izjavio je Per 2018. godine.

Od glazbe se naposljetku morala oprostiti 2016. godine kada su liječnici rekli da više nikada neće moći odraditi turneju kao ni snimiti novi album.

"Teško je, Marie više ne može ići na turneje" izjavila je tada njezina menadžerica Marie Dimberg.

U autobiografiji naziva "The Love Of Life" koju je objavila 2015. godine Marie je priznala kako se pomirila sa svojom bolešću.

"Napokon sam se pomirila da moram živjeti s posljedicama radijacije. Tako je ispalo. Izgubila sam puno godina kroz tu bolest. I tužno je to u ovim godinama. Ali svakog dana razmišljam koliko sam zahvalna što sjedim ovdje. I što još uvijek mogu pjevati", napisala je Marie u knjizi.