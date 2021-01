Predrag Živković Tozovac oženio se u 84. godini s partnericom s kojom je u vezi posljednjih 40 godina, dok iza sebe ima jedan propali brak iz mladosti.

Srpski pjevač Predrag Živković Tozovac odlučio je oženiti svoju dugogodišnju partnericu Emiliju Mimu i to nakon punih 40 godina ljubavne veze.

84-godišnji pjevač vijest o vjenčanju je odlučio zadržati za sebe i prvotno ju nije htio potvrditi, no ipak je priznao da je to istina i to nakon što su na društvene mreže procurile fotografije sa svadbenog slavlja.

Fotografije i video slavlja pogledajte ovdje.

"Nema to veze sa godinama. Bio sam oženjen kao mlad čovek, s dvadeset godina. Brak tada nije uspio. Živim s Emilijom, koju najljepše volim četrdeset godina. Imao sam jednostavno želju da okrunim jedno zajedničko vrijeme života u ljubav. To je jedini razlog", izjavio je za Blic, i dodao kako mu je krivo što nije uspio napraviti pravu srpsku svadbu, zbog pandemije koronavirusa.

Zato je slavlje održano u krugu najužih članova obitelji i prijatelja.

"Bilo je veselo. Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato smo to napravili najinitmnije, u stanu. Došao je matičar, zajedno s kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju", izjavio je.

Tozovac je na glazbenoj sceni aktivan posljednjih 60 godina i smatra se doajenom srpske narodne glazbe, a iza sebe ima jedan propali brak.

"Ne znam o toj ženi ništa, živi s obitelji u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega dvadeset godina i bio sam na početku karijere. Međutim, rastali smo se nakon nekoliko godina, danas nemam kontakt s njom", otkrio je Predrag koji je presretan zbog vjenčanja sa svojom Emilijom.