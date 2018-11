Krajem listopada neke su se domaće face iz javnog života našle na udaru nepoznatih hakera.

Krajem listopada nekoliko se poznatih domaćih ličnosti našlo na udaru Instagram hakera.

Radi se o Neveni Rendeli, Lidiji Lešić, Sonji Dvornik, a navodno i Marku Grubniću čije su Instagram profile preuzeli nepoznati hakeri, a zatim su od njih tražili određeni iznos novaca kako bi im ih ponovno vratili.

''Meni je oduzet moj profil, no preuzela sam svoj street style profil koji sam imala zasebno te ga preimenovala, jer imam ugovore koje mora ispoštovati. Netko mi je pisao na hrvatskom, no ne znam tko je osoba ili koje je dobi. Tražila je određenu sumu novaca koju ja nisam željela platiti", otkrila nam je tada popularna fotografkinja Sonja Dvornik, kao i da je samo dobila obavijest da joj je profil hakiran.

Svim žrtvama nevjerojatno je da ih Instagram nije zaštitio kako su očekivali pa je blogerica i influencerica Lidija tako morala napraviti novi Instagram profil. Priupitali smo još neke domaće poznate ličnosti što misle o takvim napadima, ima li kod njih straha da se na taj način zadiru u njihovu intimu te misle li da danas dijelimo ipak previše osobnih informacija na društvenim mrežama.

"Sve ovisi o nama samima kakav profil imamo i što promoviramo na njemu. U mom slučaju je to samo kultura, no općenito mislim da smo sami krivi za svoje postupke ako dođe do nekih problema na društvenim mrežama ili smo najviše krivi na našim objavama", otkrio nam je bivši maneken i kustos Josip Joško Tešija.

Influencerica Rita Rumora koja na Instagramu broji više od 15.4 tisuće sljedbenika mišljenja jest kako ona sama i ostali koji se bave sličnim poslom kao ona dijele dosta toga na društvenim mrežama, jer im je to u opisu posla. "Strah postoji, užasno je to što se dogodilo, no imamo te neke dodatne zaštite koje nudi Intagram", poručila je.

"Na svu sreću još nisam imao takav incident, jer nisam ni toliko popularan da bi se netko pozabavio mojim profilom dok ne čuju ovo. Činjenica jest da su društvene mreže otvorene svima, a to je velika,velika opasnost", našalio se operni pjevač Ronald Braus te otkrio kako njemu društvene mreže služe uglavnom za poslovne svrhe. "Uvijek ćeš ljude razveseliti da si bio na moru, no sve treba dozirati kako ti ne bi bio u riziku da te netko sutra može dovesti u neugodnu situaciju."

"Ako ih moj život zanima, slobodno neka hakiraju, jer nije baš zanimljiv", kroz smijeh poručuje Boris Banović, poznat i kao Fashion Guru bez dlake na jeziku te poručuje kako on ne osjeća strah, no siguran je kako žrtvama nije nimalo ugodno. "Sve privatne fotografije su mi doma, a i nisu senzacionalne."

Glumica Helena Minić Matanić također nema straha od napada na privatnost, a jedna je od rijetkih domaćih lica koja nisu prisutna na društvenim mrežama. "Prije par godina shvatila sam da nisam takva osoba koja želi dijeliti svoj privatni život sa svim ljudima. To se možda treba koristiti u poslovne svrhe, no čak sam neambiciozna i možda glupa u tom smislu, no nisam se osjećala dobro", iskreno nam je priznala.

"Moj stav jest da je to sve virtualno i nerealno. Jest da je to nekima posao, ali ne treba plaćati hakerima, već jednostavno otvoriti novi profil. Ako imate prave sljedbenike, oni će vas pronaći", poručila je blogerica, stilistica i influencerica Barbara Repe.

Što su nam još o društvenim mrežama otkrili glavni akteri ove priče, saznajte u našem video prilogu.