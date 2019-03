Posljednji ispraćaj Dubravka Voriha održan je na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Obitelj, stotine kolega i prijatelja okupilo se u suzama na zagrebačkom groblju Mirogoju kako bi odali posljednji pozdrav gitaristu Prljavog kazališta, Dubravku Vorihu.

Među njima su naravno bili i članovi slavnog benda, Mladen Bodalec, Jasenko Houra, Jurica Leikauff, Damir Lipošek Kex i Marko Karačić.

Ceremonija sprovoda započela je stihovima pjesme "Stand by Me" Bena E. Kinga i "Sleepwalka" grupe The Shadows.

Od Dubravka se pozdravio i glazbeni pisac i novinar Davor Havoj koji je održao dirljiv govor.

"Dudo je pokazivao stav prema glazbi. Kroz pjesme je s nama dijelio intimu i snove o životu glazbenika. Bio je sretan čovjek. Osjećamo neizmjernu tugu, ali i ponos neizmjernih pozitivnih vibracija koje je širio. Bili smo ponosni na njega, on je dečko koji je ostvario snove koje smo i mi sanjali. Ponosni smo kako je očarao velikana Stanleyja Clarkea, pa i kada je otišao u inozemstvo svirati s najvećim glazbenicima. Sretan i uporan, opako dobar basist, ali prije svega veliki čovjek", rekao je Havoj.

Dubravko Vorih preminuo je u Zagrebu 12. ožujka u 60. godini života nakon kratke i teške bolesti.

Vorih je s Prljavcima svirao čitavo desetljeće, a posljednji veliki nastup imao je na stadionu u zagrebačkoj Kranjčevićevoj pred više od 20 tisuća ljudi, iako je već tada imao ozbiljne zdravstvene probleme. Prethodno je s bendom odradio veliku američku i australsku turneju tijekom koje mu je i otkriven karcinom prošlog proljeća.