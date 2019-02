Prema oporuci Šabana Šaulića, sve nekretnine i nepokretnu imovinu kralja narodne glazbe naslijedit će članovi njegove obitelji.

Tragično preminuli pjevač i "kralj narodne glazbe" Šaban Šaulić je prije mjeseca sastavio oporuku u kojoj svu svoju imovinu ostavlja supruzi, djeci i unucima.

Šaban je svoje želje izdiktirao obiteljskom odvjetniku koji je sastavio oporuku, piše "Srpski telegraf", a prenosi Blic.

"Šaban je u posljednje vrijeme bio prilično uznemiren, kao da je predosjetio da će se nešto strašno dogoditi. Jednog jutra se probudio i zamolio Gocu da pozove obiteljskog odvjetnika. Rekao joj je da se već neko vrijeme ne osjeća najbolje i da želi sastaviti oporuku. Ona mu je rekla da ne pretjeruje i da za to ima vremena, ali na kraju je, pošto je bio uporan, učinila kako je želio", rekao je izvor za Srpski telegraf, koji je dodao da je testamen sastavljen u obiteljskoj kući Šaulića.

U oporuci navodno stoji da Šaban vilu čija se vrijednost procjenjuje na milijun eura ostavio supruzi Gordani, kuću u Krčedinu unucima, dok je djeci ostavio tri stana u Beogradu.

"Oporuka je sastavljena u njihovoj obiteljskoj kući, u Gocinom prisustvu. U njemu je izričito naveo da supruzi ostavlja vilu vrednu milijun eura, u kojoj ima doživotno pravo uživanja, nakon čega će je naslijediti djeca i unuci. Pored toga, kuću u Krčedinu ostavio je unucima, dok je tri stana u Beogradu raspodjelio na troje dece: Mihajla, Ildu i Sanelu", otkrio je izvor.

Šaban je uz to u oporuci striktno naveo da se kuća na Dedinju i imanje u Krčedinu ne mogu prodati, dok djeca sa stanovima mogu raditi što žele. Pored nepokretne imovine, Šaulić je ovlastio suprugu da raspolaže ušteđevinom na računima otvorenim na njegovo ime. Prema tvrdnjama prijatelja porodice, na tim računima ima najmanje 500.000 eura i taj novac pripasti će Gordani Šaulić, naveo je izvor.

Kuća u Krčedinu bila je Šabanova oaza mira gdje je provodio većinu svog slobodnog vremena. Mještani za njega imaju samo riječi hvale, koje je vijest o Šabanovoj smrti šokirala i rastužila.

"Navikli smo da on dođe još početkom ožujka i sjedi do do kraja listopada. Imao je dva čamca kojima je išao na pecanje. Po Krčedinu se priča da je posljednji put upecao soma od 25 kilograma. Uvijek kada bi imao veliki ulov, odmah bi zapalio roštilj i pozvao sve iz sela, bio je vesele prirode. Ja sam im se nekad priključio, on uvijek zove, takav je bio. Sa svima je htio da stane i popriča", otkrio je za Blic Šabanov susjed koji ne može vjerovati što mu se dogodilo.

Šaban Šaulić biti će sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a datum će biti naknadno objavljen.