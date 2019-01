Radi se o pjevačici Toni Braxton i reperu Birdmanu koji su prije nekoliko tjedana otkazali zaruke.

Njihova ljubavna priča je jako zanimljiva.

Radi se o legendarnoj pjevačici Toni Braxton i reperu Birdmanu koji su prije nekoliko tjedana otkazali zaruke iz još uvijek nepoznatih razloga.

51-godišnja pjevačica i 49-godišnji reper počeli su se viđati 2016. godine, a u lipnju iste godine prvi su se put pojavili na crvenom tepihu kao par. Uslijedile su zaruke, no one su raskinute prije 3 tjedna. Par se prestao slijediti na društvenim mrežama, a oboje su objavama potvrdili kraj ljubavi.

"Započeti novo poglavlje nije uvijek lak izbor, no uvijek birajte da budete izabrani. Uzdravlje Novoj godini", napisala je Toni, dok je on kratko komentirao da je "gotovo". Inače, par je bio u bliskim prijateljskim odnosima otprilike 17-18 godina prije nego su se zaljubili. To se podudara s time da je duo još davne 2002. godine snimio zajedničku pjesmu "Baby You Can Do It" nakon koje su očito postali prijatelji.

No, sudeći prema snimkama s njezinog posljednjeg koncerta koje danas kruže Instagramom, par se pomirio ili je pred pomirenjem. Naime, tijekom istog, Birdman se pojavio na pozornici kako bi iznenadio dragu, iako ona nije izgledala previše iznenađeno. Iako je neko vrijeme oklijevala da mu se približi, na kraju ga je ipak zagrlila te ga odvukla iza pozornice.

Par je zaruke potvrdio u veljači 2018. godine, a u rujnu Toni je izgubila zaručnički prsten koji je navodno koštao vrtoglavih 5 milijuna dolara. Preciznije, on joj je ukraden nakon što je pjevačica ostavila dio prtljage u zrakoplovu. Iako je njezina torba naknadno pronađena, većina nakita je nestala iza nje, među kojima je i gigantski dijamantni prsten.

"To je moja cura, prijatelj, obitelj, ljubav, vojnik, život. Ona je moje sve. Voljet ću je do smrti", jednom je prilikom izjavio reper koji je očito odlučio učiniti sve da vrati svoju zaručnicu.

Toni iza sebe ima jedan propali brak s glazbenikom Kerijem Lewisom s kojim se vjenčala 2001. godine, a razvela 2013. Par je tijekom braka dobio dva sina.