Policija se u stanu Ace Lukase pojavila zbog navodnog duga od pola milijuna kuna koje duguje jednom kamataru.

Srpski pjevač Aca Lukas, koji slovi kao jedan od najzaposlenijih izvođača ovih prostora, našao se u novim problemima, nakon što mu je policija stigla pred vrata stana i to zbog navodnod duga od pola milijuna kuna, piše portal Kurir.

51-godišnjem pjevaču je u tom trenutku i pozlilo, stigla je i hitna pomoć, a tamošnji mediji pišu i kako ima temperaturu, ali odbija testiranje na koronavirus. Sve to je za Kurir potvrdila medicinska sestra koja je otkrila i kako je Acina temperatura bila visoka i da se gušio, te dodala da je inzistirao da na testiranje ode privatno.

Acini problemi nastali su zbog novca koji je posudio od poznatog kamatar s kojim je završio i na sudu, pa je došlo vrijeme ovrhe.

Aca tvrdi kako ga je kamatar tužio nakon što su zahladili odnose, a da je na sudu imao lažne svjedoke i da mu je vratio već tražni iznos.

"Pokušavam na sve pravne načine da vidim kako mogu da se iskobeljam iz toga, jer neću mu dati ono što sam mu već vratio. Za to postoje brojni svjedoci, ali ja nisam uzeo papir koji sam potpisao nazad, kada sam mu vratio pare. Sada će zakazati novo izvršenje. Ako se to dogodi, ja ću skočiti s terase! Ja neću dati pare koje nisam dužan! Ja se ne plašim ni njega ni njegovih zelenaša. Podnijet ću sad kaznene prijave zato što su zelenaši, kamataši i zato što su uništili mnoge ljude, mene ne mogu uništiti i neće me uništiti" izjavio je pjevač za Kurir.

Aca je nedavno progovorio o novčanim problemima u kojima se našao zbog pandemije koronavirusa.

"Tek sam sada vidio koliko je veliko 100 eura jer mi traje pet dana, a navikao sam da bez 2000 eura ne izlazim u provod. Sva mjesta na kojima meni odlaze pare su zatvorena i sada živim onako kako živi 80 posto normalnog svijeta, i to cijelog života, jer ne idu ni u kafiće, ni u kasina, a i ne putuju. Također, ne idu ni u skupe trgovine, u kojima ja kupujem garderobu i obuću, i svi se samo hrane. Tako i ja sada živim, da se razumijemo, bez priljeva novca, te trošim ono što imam na hranu i piće. Ruku na srce, na piće mi odlazi više nego normalnom svijetu jer mi dolaze prijatelji, a volimo da popijemo", izjavio je Aca za Express tabloid.

Pozvao je i ostale kolege da pokušaju biti razumni i da suosjećaju s drugim ljudima.

"Estrada puno kuka sada, a to ne bi trebalo jer svi imaju pare u šteku nekom, siguran sam. Trebalo bi više pomagati ljudima koji stvarno nemaju", zaključio je.