Vođeni mišlju kako nikada ne treba prestati stvarati, ujedinili su se kako bi pokazali da je ovo vrijeme kada ne treba odustati i kako moda pa makar „preko ekrana“ – uvijek živi.

Deset dizajnera, predstavilo je svoje nove kolekcije na kojima su predano radili. Možda i s najvećom pažnjom do sada, stvarali su baš onda kada je sve utihnulo. Svakodnevna neizvjesnost ih je gurala naprijed i učinila to - da se ujedine i u ovoj situaciji, koja je zadesila sve, jednostavno budu zajedno. Podrška koju su pružili jedni drugima, dovela je događaj do interesantne realizacije koja je zavladala ulicama Zagreba. Naravno, kreativci koji se kriju iza već svima dobro poznatog – Zagreb Fashion Destinationa, pripremili su projekt naziva ZFD 2020 ONLINE.

Točnije, online revije ove modne manifestacije, moguće je pogledati na službenom Youtube kanalu ZFD-a, a sve iz udobnosti vlastitog doma. Bez obzira na određene teškoće, dizajneri su predstavili svoje nove kolekcije, a modeli su imali vrlo zanimljivu ulogu. Grad Zagreb, bio je njihova modna pista. Svaka ulica, svaka zgrada oštećena potresom, svaki prolaznik, tramvaj, učinili su kulisu jednostavno savršenom i osobito živom jer iza svake pukotine stoji priča koja je duboko utkana u svaku poru Zagreba.

JET LAG BY JASMINA ARNAUTOVIĆ, kreirala je snažnu statment kolekciju naziva Jet Lag „Pandemic“ 2020, a s ravnim linijama koje prate siluetu tijela svakog modela uz maskice, koje su u ovom trenutku neizostavan modni dodatak, savršeno je zaokružila novonastalu situaciju u aktualnu modnu priču. B

rend ANIMA M BY MIRNA POSAVČEVIĆ, donosi spajanje dviju strana samog brenda: couture linije posebne izrade i casual liniju svakodnevnih modela. Ono što je svakako u centru pažnje su jedinstveno – ručno oslikane majice, raznih boja i tema, a sve uz slogan „Be who you are“.

DESIGN BY IVANA CVRLJE, donijela je dašak glamura na ovogodišnji ZFD. Najveći naglasak je definitivno na neodoljivim koktel haljinama, bundama od umjetnog krzna pa sve do haute couture toaleta na kojima dominiraju detalji od perja.

Kolekcija pod nazivom „HeArt Therapy“ by MARTINA HERAK, u svojoj kolekciji koristila je prirodne materijale, interesantne krojeve, a svaka žena koja voli komociju, estetiku i unikatan dizajn, pronaći će se u Martininim kreacijama.

Slavljem života kroz svoju novu kolekciju brenda No7 BY ŠIME KOVAČEVIĆ, dizajner je prikazao boje u njihovom najljepšem svijetlu, a moto kolekcije „life is too short to wearing boring clothes“, jednostavno odiše punk romantikom. Modne dodatke u obliku lanaca, potpisuje splitski brend La koffa design.

Zanimljiva priča koja je inspirirala CALLEGARI - TALIJANSKU ŠKOLU MODE I DIZAJNA, ona je o splitskoj – svečanoj i radnoj narodnoj nošnji na koju je apliciran vezeni simbol. Kreacije inspirirane Karolinom Riječkom, također su dio kolekcije, a Bašćanska ploča i zagrebačka Bogovićeva ulica, također su doprinijele ovoj kolekciji koja veliča ljepotu Splita, Rijeke i Zagreba. Svaka kreacija upotpunjena je obućom iz Borova, a prekrasan nakit potpisuje brend Sns.

DORA BY DORA RUBIĆ – zna kako izgleda zabavna, ženstvena i bezvremenska elegancija uz igru jarkih boja. Glavne zvijezde ove kolekcije su kaputi od vrhunskih materijala poput kašmira, alpake i vune. Dizajnerica je bojama, htjela unijeti radost u ove tmurne, zimske dane, a i samim time pokazati da ženstvenost nije ugrožena radi nižih temperatura.

Svaka IDENTITY žena, iz sezone u sezonu ima potrebu osvojiti cijeli svijet, a Igor Đuga zna kako ukrasti pažnju. Kreacije koje podsjećaju na odvažne osamdesete uz dozu davnih četrdesetih i dodatak još davnijih dvadesetih i Art Deco, iznjedrile su pandemijsku kolekciju prepunu haljina koje impresioniraju. Uzorci i boje kreacija lako „upadnu u oko“, a samim time i naglašavaju onaj prepoznatljiv Identity stil.

Snažna poruka koja glasi „I kada je svijetlo i kada je tamno, na nama je da tu ulogu odigramo najbolje sto znamo i zablistamo” – stoji iza nove ANOVI by Ivona Glavaš kolekcije koja odiše glamuroznom energijom koja ne prolazi nezapaženo. Prikazuje ženu kao snažnu, kao onu koja ne odustaje i bori se i u svemu traži, ali i nalazi lijepo.

Dekonstruirani krojevi, crno, individualnost i samouvjerenost, najbolje opisuju novu kolekciju brenda SANI DESIGN BY ĐINA GRBIN. Prirodni materijali i višesezonska nosivost su garancija koju potpisuje dizajnerica ovog brenda.

„U ovom trenutku, dok svijet prevladava globalnu krizu uzrokovanu pandemijom, a grad Zagreb sanira oštećenja nakon razornog potresa, razmišljali smo kako dati svoj doprinos ublažavanju posljedica ove bolesti i odlučili nastaviti aktivno podržavati našu modnu zajednicu na socijalnoj i ekonomskoj razini. To je naš odgovor na Covid-19. Hodamo za Zagreb“ – dodaje Tonči Šundov, organizator i producent ZFD-a.

Za divne frizure modela, zaslužan je L’Oreal Professionnel Paris – kreativni tim, a šminku potpisuje CALLEGARI talijanska škola mode i dizajna. Također, djevojke su hodale u obući brendova Hogl i Mephisto, a suorganizator čitave manifestacije je Grad Zagreb.