Saša Lozar ispričao nam je sve o drugoj pobjedi u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Pjevač i radijski voditelj Saša Lozar pobjednik je posljednje sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato All Stars", a svoju sreću i uzbuđenje nakon što je odnio pobjedu, jednostavno nije mogao sakriti. Saši je ovo već druga pobjeda u istom showu jer smo ga kao pobjednika već vidjeli u jednoj od prethodnih sezona.

"Osjećam se sjajno! Drago mi je da sam bio dio ovog projekta, velikog produkcijskog tima, vrijednih ljudi iza scene koji su radili puno i naporno, ali mi je još malo više draže što sam zabavio jako puno ljudi i izmamio im osmijeh na licu. To je u zbroju svih nas i bila svrha. Neprocjenjivo je kada mi na ulici priđu ljudi različitih generacija i govore o tome kako sam im uljepšao večer. Znamo svi kakva je godina iza nas i koliko su osmijeh i dobro raspoloženje značili", zaključio je Saša.

Otkrio je i znači li mu više prva ili pobjeda u All stars sezoni.

"TLZP je show u kojem sam dva puta sudjelovao i dva puta pobijedio, to mi se nije nikada prije dogodilo. Drago mi je da sam opet pobijedio, iako mi je primarni cilj bio u svakoj epizodi dati vrhunske transformacije i razgaliti publiku na moj način. Izazov je definitivno bio veći u drugoj sezoni", priznao je.

Svaka Sašina transformacija bila je posebna i maestralna na svoj način, ali ipak neke je izdvojio kao najteže, a neke kao nadraže.

"Logično bi bilo da mi je najteža bila Whitney kad sam po bodovima završio zadnji, ali nije bilo tako. U tom tjednu mi je definitivno bilo najteže. Prezentirati vrhunske točke iz tjedna u tjedan je iznimno teško i to mogu potvrditi svi kandidati. Malo je vremena za sve to. Meni se jednostavno nakupilo svakodnevno buđenje u 4.50, Jutarnji Show na Anteni Zagreb, supruga operirala koljeno, online nastava, upored rad na singlovima.

Par dana mi je ostalo za pripremu točke, a velika očekivanja od svih, pa i od samoga sebe. Bez obzira na trud i veliki napor uživao sam jako. Žiri je odradio svoje, dočekali su me malo, ali nakratko. Meni je to bilo super zabavno. Nisam se opterećivao time. Najdraža mi je svakako bila finalna transformacija u jedinstvenog Davida Bowieja koja mi je donijela pobjedu. Neumorno sam brusio koreografiju da izgleda besprijekorno. Vokalno sam ga dosta brzo dobio i znao sam da će ljudi uživati s obzirom da se Bowie premijerno pojavio u ovom showu. Tako sam bio sretan što sam baš njega odradio", izjavio je sretni Saša.

A u koga bi se volio transformirati kada bi sam mogao odabrati?

"Stvarno mi više nitko ne pada na pamet. Toliko sam različitih točaka odradio da više ne znam koji bi žanr odabrao", zaključio je.



Uspješno je utjelovio mnoštvo žena, pa čak i neke seks-simbole, a nije imao problema ni s dvostrukim preobrazbama, hodanjem u štiklama.

"Sada je ovo triki pitanje. Bez lažne skromnosti, meni ove stvari jednostavno idu. Ja volim pjevati, igrati se svojim vokalom, testirati svoje limite. Ples i gluma su mi uporedo nepohodni za ovo što radim. Svi koji su sudjelovali u ovom showu znaju kakav je ovo naporan projekt. Tisuću faktora treba proći da bi točka izgledala ležerno i zato ponekad netko pogodi bolje, a ponekad slabije. Te famozne štikle nisu bile neki problem, ali s druge strane prekratko sam ih nosio. Znam da za oko uvijek zapnu te ženske točke, no ipak treba napomenuti da sam u ovoj sezoni odradio pobjede bas u muškim ulogama", napomenuo je.



Pjevanje, gluma ili ples - što mu je najlakše, a što najteže bilo savladati u showu?

"Ovaj show je dekonstrukcija tebe kao osobe, umjetnika, glazbenika. Sve svoje postavke koje si brusio godinama moraš poništiti i to je psihički i fizički teško. Poput selidbe ili promjene posla. Srećom tu su bile moje vokalne mentorice Martina Tomčić i Ivana Husar Mlinac s kojima sam uvijek postavio stvari na svoje mjesto. Sva tri faktora su jako bitna, ali možda mi je savladavanje plesne koreografije bilo najzahtjevnije", priznao je Saša.



S drugim kandidatima se jako zbližio, a zabave i smijeha im ni u jednom trenutku nije nedostajalo.

"Mislim da se po videima koje smo stavljali na društvene mreže vidi vibra koju smo postigli. To me je držalo na životu. Svi smo bili 'ratnici' na istom ludom bojištu. Možda sam se najviše zbližio s Petrekovićem s obzirom da smo slično godište i očevi smo krasnim kćerima", zaključio je.

A otkrio je i koga je smatrao najvećom konkurencijom u ovoj sezoni.



"TLZP je show iznenađenja a u ovoj All stars sezoni je uvijek netko briljirao. Možda smo se uvijek mi pobjednici sezona ganjali, ali ponavljam, svi su pokazali svoje talente", izjavio je Saša.



Tijekom snimanja nove sezone događale su se razne anegdote, a neke će mu ostati u posebnom sjećanju.

"Jedna od posebnih anegdota je kad sam u kostimu Luciana Pavarottija otišao mami čestitati 60. rođendan i otpjevati Happy Birthday. Njezino šokirano lice neću nikad zaboraviti. Može se pohvaliti da joj rođendanski poklon u pravim smislu riječi bio baš originalan. Pamtit će ga dugo, siguran sam", zaključio je Saša.

Otkrio je i kako je njegova obitelj reagirala kada ga su ga gledali u showu i jesu li ga tjerali da se i kod kuće prerušava.

"Jako im je to uzbudljivo i strašno su se nervirali kad sam dobio loše ocjene. Srećom to je bilo rijetko, hahaha. Sretni su što radim ono što volim, prate to što radim i uvijek su na koncertima u prvim redovima baš zato što me doma ne čuju da pjevam", otkrio je svestrani glazbenik.



Tijekom showa dobio je ogromnu podršku sa svih strana.

"Lijepo je bilo doživjeti tu količinu pozitivne energije od ljudi, pogotovo danas kad smo se svi distancirali jedni od drugih. Nakon svake emisije je bilo stotine poruka koje su me ispunile dobrom energijom", otkrio je Saša.



Istovremeno je radio na radiju i snimao "Tvoje lice zvuči poznato", što je u nekim trenucima možda bilo malo naporno.

"Bilo je dosta izazovno, jer to je strašan tempo koji traje 24 sata. Svi su imali dosta razumijevanja, no želja za nastupanjem je nadjačala sve ostalo", izjavio je.



Ponovno se ujedinio i s bivšim kolegom iz benda, Damirom Kedžom, otkrio je i jesu li možda pričali o nekim novim zajedničkim pjesmama.

"Nas dvojica pričamo o svemu, samo ne o tome. Na taj period uvijek gledamo pozitivno. Svatko je odabrao svoj put. Tu smo svi skupa, na ovaj ili onaj način. Tin nam je dosta daleko, no vjerujem kad bi se opet našli u istoj prostoriji to bi bio boom", zaključio je.



Sudjelovao je i u prvom hrvatskom talent showu "Story Super Nova".

"Taj period mi je bio kao kad dijete pustite u dućan sa slatkišima. Glazba, show, nastupi po dvoranama, sve je to bilo kao na steroidima", prisjetio se prošlih vremena.



Za kraj je otkrio planove za budućnost, ali i bi li se možda i treći put vratio u "Tvoje lice zvuči poznato".

"Planova za povratak u TLZP nemam i mislim da sam ovom dvostrukom pobjedom okrunio svoje natjecateljsko sudjelovanje u showu. Planova za ljeto ima dosta! Uz zasluženi godišnji odmor, završiti materijal za drugi samostalni album, odsvirati planirane koncerte i uporedo raditi na promociji novog single koji uskoro stiže. Jedva čekam, bit će to dobro", poručio je Saša.