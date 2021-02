Splićanka Albina (22) je odrasla u obitelji koja je njegovala kreativno izražavanje kroz pjevanje, a prisutnost glazbe od ranog djetinjstva učvrstila je i njenu privrženost sceni

Albina će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Rotterdamu u svibnju ove godine s pjesmom "Tick-Tock". Djevojka koja je osvojila najviše glasova žirija i publike zadivila je sve sjajnim nastupom i energičnom pjesmom, a ova 22-godišnja Splićanka prije tek nekoliko dana priznala je koliko joj znači nastup na Dori.

"Za mene je ovaj dan jako bitan. Prošle godine u ovo vrijeme dobila sam priliku da vam se predstavim, ne znajući što me čeka. Danas se moje ime nalazi na popisu za Doru 2021. Za mene je to 'big deal'. Prilike koje su mi se pružile u samo jednoj godini, ljudi koje sam upoznala i koji su prepoznali moj potencijal, pronalaženje mojeg mjesta među mladim izvođačima na sceni... Osjećam se tako poletno, kao da tek dolazi trenutak u kojem ću pokazati koliko volim ono što radim. Hvala što ste uz mene, jedva čekam da čujete i vidite što smo vam moj tim i ja pripremili”, napisala je u objavi na društvenim mrežama.

Pjesmu "Tick-Tock" autorski potpisuju Branimir Mihaljević, Max Cinnamon i Tihana Buklijaš Bakić. Prije godinu dana mnogima nepoznata pjevačica u 2020. je ostvarila svoj san te se vinula u zvjezdana nebesa, a pred njom su naporne pripreme za nastup u Rotterdamu.

"Branimir i ja smo razgovarali o tome kako bi bilo lijepo otići na Doru i konkurirati za nastup na Euroviziji i da to bude singl u koji jako vjerujemo i koji ima smisla, a upravo se to dogodilo. Demo verziju pjesme prvi sam put čula u njegovom studiju i na prvi me takt ‘otpuhala’. Prva pomisao mi je bila da možda to nije žanr u kojem bih se ja mogla naći, s obzirom da sam do tada pjevala balade i pjesme nekog mirnijeg ritma, ali Branimir je od samog početka bio siguran u mene. Kad sam stala pred mikrofon i stavila slušalice, dogodila se nekakva čarolija i ja sam upoznala drugu verziju sebe koju sam odmah zavoljela. Čak sam zamolila Branimira da neko vrijeme ne radimo na baladama! Veselim se daljnjem radu s ostatkom tima, ponosna sam na sve što smo do sada napravili”, izjavila je Albina.

"Pjesma je nastala brzo, u samo dva tjedna. Čitav proces stvaranja bio je vrlo spontan, što je uvijek jako dobar znak. Vjerujem da imamo pjesmu koja je spremna za pohode na same vrhove međunarodnih top ljestvica, nastavljamo dalje raditi na njoj jer cijeli tim smatra da imamo pravi hit," nadovezao se Branimir Mihaljević.

U singl "Tick-Tock" od samog je početka vjerovala i Tihana Buklijaš Bakić: "Kad pjesmu danima slušate bez prestanka, znate da se nešto dobro kuha. U svakom se segmentu osjeti energija koju je ova pjesma okupila, uz divne ljude koji vole svoj posao i znaju ga raditi – od Branimirove glazbene magije, odličnog Maxovog teksta, do sjajnog stylinga i koreografije. Jako sam sretna i ponosna što sam dio tima i što na ovaj način možemo pokazati da i Hrvatska ima igrača za svjetsku glazbenu pozornicu, a Albina je to u punom smislu."

U nekoliko navrata je Albina spominjala kako ima sjajan tim, a ovo nije prva pjesma na kojoj surađuje s Branimirom Mihaljevićem i Tihanom Buklijaš Bakić. Upravo debitantski singl ove mlade pjevačice potpisuje isti tim, a radi se o pjesmi "Imuna na strah", koja je objavljena u listopadu prošle godine.

Objava pjesme ”Imuna na strah“ nije Albinin prvi istup u glazbeni svijet. Splićanka je odrasla u obitelji koja je njegovala kreativno izražavanje kroz pjevanje, a prisutnost glazbe od ranog djetinjstva učvrstila je i njenu privrženost sceni. Za to je velikim dijelom zaslužan i ”Music Talents“, glazbeno-edukativni projekt kojem se pridružila kao osmogodišnjakinja.

Umjetničko sazrijevanje, koje je oblikovalo i šestogodišnje iskustvo sviranja klavira u glazbenoj školi, pjevačica je dodatno definirala i tijekom srednjoškolskih dana nastupom u mjuziklu Little Shop of Horrors, čija se priprema odvijala u Hrvatskome narodnom kazalištu u Splitu i koji ističe kao jednu od prekretnica u njenom životu. Spomenuto joj je iskustvo dalo priliku da otkrije mogućnost interpretiranja emocija kroz ples i glumu, koje i danas voli kombinirati s pjevanjem. Sva ta iskustva u glazbeno-scenskom okruženju formirala su Albinu kao izvrsnu pjevačicu.