Treća epizoda "Plesa sa zvijezdama" na rasporedu je ove nedjelje, 31. ožujka, u 20.15 sati samo na Novoj TV.

Svi filmofili i ljubitelji filmske glazbe doći će na svoje, jer ove nedjelje deset preostalih plesnih parova izvodit će svoje točke uz popularnu filmsku glazbu.

Studiom showa Nove TV zaorit će se popularni glazbeni brojevi tijekom kojih ćemo se prisjetiti nekih od najpoznatijih filmskih hitova, a to sve uz atraktivne i zabavne plesne točke 10 profesionalnih plesača mentora i 10 zvijezda koji će dati sve od sebe, otplesati najbolje što znaju, a pri tome zabaviti i sebe i mnogobrojnu publiku ispred malih ekrana.

Marko Grubnić i Ela Vuković otplesat će tango, Sonja Kovač i Gordan Vogleš quickstep, dok će jive ove nedjelje zaplesati Ecija Ojdanić i Marko Šapina.

Slavko Sobin i Gabrijela Pilić, koji su prije tjedan dana osvojili najviše ocjene žirija, ovoga puta plešu bečki valcer, dok će dva para izvesti rumbu - Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić te Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić. Jedan filmski paso doble izvest će Paula Jeričević i Ivan Šarić.

Damir Kedžo i njegova partnerica Helena Janjušević te Nives Celzijus i njezin partner Mateo Cvenić plešu cha-cha-cha, dok će se jazz danceom ovaj put pozabaviti Davor Garić i Valentina Walme.

Podsjetimo, prošlu nedjelju najgledaniji zabavni show u Hrvatskoj napustio je prvi par, a to su Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt koji će i dalje pratiti show i bodriti svoje kolege. "Pa ne znam što se dogodilo, mi smo bili zadovoljni kako smo to otplesali, ali eto, žiri baš nije to tako procijenio", izjavila je Ana. "Suci nisu baš bili naklonjeni nama po komentarima, odmah su krenuli jako, tako da ne znam, bilo je sve dosta u ritmu, mi smo otplesali to korektno", smatra Mario.

"Nama je bilo baš super iskustvo, mi smo si postali jako dobri u tom periodu, trenirali smo, pili smo kavice, zajedno smo sve odrađivali stvari koje smo trebali", zaključili su.

A što će nam ponuditi preostali parovi te tko će biti drugi par koji će napustiti show, pratite večeras u 20:15 sati u novoj epizodi "Plesa sa zvijezdama"!

