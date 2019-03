Oni su vrhunski plesači, iza sebe imaju brojne uspjehe i nagrade. No ispred njih je sad novi, uzbudljiv izazov, zvan Ples sa zvijezdama. Danas predstavljamo muške kandidate koji će naše zvjezdane dame vrtjeti podijem.

Na ovom je plesnom podiju nastala prava gužva. Zavrtjelo se 11 domaćih zvijezda, a u tome ih vode vrhunski profesionalni plesači.



''Plesom se bavim već 13 godina, počeo sam u osnovnoj školi, mislim da je 4. razred tako nešto. Na ples me, recimo, nagovorila baka. To je bilo, u školi su djelili letke i rekli su nam da tko želi, neka se priključi. To me nikako nije zainteresiralo, ali baka me zamolila, molim te, evo platila sam ti tečaj, izdrži. I tako, s vremenom mi se svidjelo, krenula su natjecanja, postao sam sve bolji i bolji i stvarno sam zavolio taj sport'', priča Mateo Cvenić.

Mateo je višestruki državni prvak u latinoameričkim plesovima te dugogodišnji reprezentativac Hrvatske i finalist brojnih hrvatskih i međunarodnih turnira. On je i polufinalist Europskog kupa, a gledatelji ga vjerojatno pamte i po tituli polufinalista Supertalenta 2009. godine. To će znanje na plesnom podiju pokazati s Nives Celzijus.



''Nives, za početak kada smo krenuli raditi uvijek sam tražio neke osnovne tehničke elemente da savlada, a sada s vremenom kako idemo dalje, dalje i dalje od nje tražim odbru energiju, prvenstveno super linije i tako da mora prodati svaki pokret'', objašnjava nam.

Godine plesa u svojim nogama nosi i Gordan Vogleš. Plesom se bavi već 14 godina, a prije dvije godine postao je i nositelj sudačke licencije World Dance Council.



''Ljubav prema plesu je krenula čisto spontano, doduše jedan kolega iz plesne škole, koji je plesao tada me slučajno nagovorio tada da odem jedan trening pogledat, zaljubio sam se i evo do dana danas sam ostao u tome'', kaže Gordan.

Na plesnom podiju vidjet ćemo ga s influencericom Sonjom Kovač.



''Mislim da od Sonje prvenstveno tražim da bude svoja, ništa više nego da bude svoja i da bude ono što je, da bude vrckava i zabavna i mislim da će to bit dobitna kombinacija'', objašnjava nam.

Dobitna kombinacija mogli bi biti i Viktorija Đonlić Rađa i njezin plesni partner Marko Mrkić.



''S Viktorijom je fenomenalno i nekako kad krene taj cijeli show, da bude upola zabavno kao što je trenutno na treninzima ja bih bio presretan. Jako puno smijeha, jako puno dobrog rada, baš mi je gušt, svaki dan se probudit i imat tu ideju u glavi da svaki dan odem i odradim s njom ta tri sata. I baš iskreno uživam u tome'', priča nam.

Marko je bio dio jedinog plesnog para iz Hrvatske na Europskom prvenstvu u latinoameričkim plesovima 2016. Iste godine osvaja i treće mjesto na državnom prvenstvu u kombinaciji 10 plesova. A na plesni podij dovele su ga emocije.



''Zapravo sam počeo plesati prilično kasno za nekog tko je ozbiljno ušao u to, u srednjoj školi na nagovor tadašnje simpatije, to tako zna često krenuti. Onda kad sam krenuo zagrebao sam dosta u to, i onda me uzelo i svaki dan turniri i to je to'', rekao nam je.

Relativno kasno svoj je plesni put započeo i Marko Šapina. Plesom se počeo baviti kad se pripremao za maturalnu večer.



''Htio sam biti onak kul frajer koji zna plesati i onda je to postalo nekakva opsesija, kao što više plesnih koraka, što točnije, što bolje, tako se ušlo u natjecanje i nakon deset godina me dovelo ovdje'', otkriva nam.

Svoje znanje u Plesu sa zvijezdama prenijet će partnerici Eciji Ojdanić.



''Prvenstveno tražim dupli salto, nekakvih 500 sklekova, 1000 trbušnjaka, iskoraka u čučanj, onda možemo nakon dva sata kondicijskog treninga početi sa plesnim. Plesni traje oko 15 minuta, ne ne šalim se. Ali jako mi je drago što sam dobio jako velikog sportaša, jako velikog radnika koji to shvaća jako ozbiljno, ja sam dobio također uz to i novi režim prehrane by Ecija Ojdanić, tako da smo povukli najbolje jedan od drugog'', priča nam.

Pravi veteran u sportskom plesu je Damir Horvatinčić. Iza njega je dvadeset godina plesnog staža te brojni uspjesi i nagrade. A po još jednu titulu, onu pobjednika u Plesu sa zvijezdama, krenut će s partnericom Josipom Pavičić Berardini.



''Kod mene je uvijek nekako red, rad i disciplina, zaista se trudim da tako i bude, a uz to naravno i pregršt nekakvog humora, smijeha i to čisto da njoj nekako bude lakše da nije samo ozbiljno i nekakva kao ruska škola, znači više kroz nekakvu zabavu a i opet da se stisne i da se radi da ona nauči što kvalitetnije plesat jer je to njezina želja'', priča nam Damir.

Zabave neće nedostajati ni na plesnom podiju. A Damir i Josipa jednako se vesele svim stilovima.



''Brzo upija, brzo uči, ona je vizualan tip što joj pomaže da usvoji pokret vrlo brzo i tako smijemo se na treninzima, ima puno dogodovština. Super je'', hvali Damir svoju partnericu.

Recept koji vodi do uspjeha imaju i Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt.



''Za dobrog plesača je najbitnije dobro držanje, dobra prezentacija i naravno brze noge i fleksibinli kukovi'', kaže Mario.



Mario iza sebe ima niz plesnih dostignuća pa je tako tri godine zaredom državni prvak u kombinaciji standardnih i latinoameričkih plesova.



''Sportskim plesom se bavim 12 godina, dakle skoro pa pola života, počeo sam plesati sa deset godina, u jednoj vojarni u jednoj staroj dvorani, tu su krenuli moji prvi plesni koraci, jednostavno sam se otpočetka odmah zaljubio u ples'', otkriva.



A u plesnim pokretima ovih parova uživat ćemo i mi već ovog proljeća - u Plesu sa zvijezdama. Koreografije se već pripremaju punom parom, stoga, dragi kanidati, plesni podij je vaš!

