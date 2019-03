Sve je spremno za prvu emisiju "Plesa sa zvijezdama" uživo.

Nakon tjedana marljivog vježbanja došlo je vrijeme da 11 parova pokaže svoje plesno umijeće. Cipelice su se ulaštile kako bi pokazale prve plesne korake.

"Mi smo toliko cool, zapravo spavamo po 12 sati, nađemo se po 15 minuta možda nešto malo odradimo. Svaki dan nalazimo nove alate da se riješavamo treme, ali nema ih, nema ih, ali kad prođe prvi live mislim da će sve biti puno lakše", otkrili su Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić.

"Malo smo već napeti, iako smo spremni iščekujemo to željno, ali malo je ono unutra kao mmmmm tik-tak, tik-tak. Više je uzbuđenje nego trema ja bih rekla, ima treme ali ono pozitivna, ona pozitivna od koje se srušiš pred nastup", otkrila je Valentina Walme koja će zapeslati s Davorom Garićem.

"Uzbuđeni jesmo, spremni će Gordan reć. Spremni - mislim da je Sonja potpuno spremna, a ja ću se potrudit bit lijep pored nje", izjavili su Sonja Kovač i Gordan Vogleš.

Rumba, paso doble, engleski i bečki valcer samo su neki od plesova koje ćemo vidjeti u prvoj emisiji. Prvi puta u showu ''Ples sa zvijezdama'' gledatelji će moći uživati i u jednom novom plesnom stilu.

"Ana je izuzetno talentirana za sve plesove, moram malo pohvalit, ali trenutno malo stišćem treninge, malo sam ju počeo maltretirat da to sve uđe tehnički te osnove plesa, tako da mislim da će bit jako dobro", otkrio je plesni partner Ane Vučak Veljače, Mario Ožbolt.

"Ja sam stvarno izvan sebe, ja se užasno dobro borim sa tremom, mislim nastupam dva sata pred publikom, samo s mikrofonom, ali ovo je nešto posebno, nova vještina. Vježbam s Paulom zadnjih mjesec dana, drila me po tri sata na dan i vidjet ćemo kad proradi ta trema, kad upere to svjetlo popamtit sve korake", izjavio je Ivan Šarić.

Plesni koraci parovima su sada postali najvažnija stvar. Svi jedva čekaju zavrtjeti se na podiju. A naše zvijezde ne skrivaju da im je ples postao velika ljubav.



"S Tinom je to učenje nečeg novog, zabava, mi se toliko nasmijemo na svakoj probi, kad se snimimo da vidimo kako smo plesali, mi kažemo - pa dobro izgledamo", izjavio je"Nisam bila svjesna svojih plesačkih kapaciteta iskreno, osim što sam znala da to volim, mislila sam da mi negdje ide ali onda mi je Mario znao u par navrata me jako pohvalit već mi je neko samopouzdanje malo dalo", otkrila je

A kad se dobro zabavlja, brzo se zaborave i oni teški dani, upale mišića, žuljevi.



"Znači obožavam, sve me boli, ne znam s kim razgovarate sad, s mojim duhom ne s mojim tijelom jer sam sva u masnicama i ne postojim ali uživam istinski i nikad nisam bila sretnija", priznala je Sonja Kovač.

Uz ove parove u Plesu sa zvijezdama gledat ćemo još - Slavka Sobina i Gabrijelu Pilić, Nives Celzijus i Matea Cvenića, Josipu Pavičić Bernardini i Damira Horvatinčića, Eciju Ojdanić i Marka Šapinu, Damira Kedžu i Helenu Janjušević te Marka Grubnića i Elu Vuković. Zato su ove nedjelje u 20: 15 svi pozvani na plesni podij!

