Marko Šapina u ovogodišnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" pleše s Lucijom Lugomer, a u razgovoru za DNEVNIK.HR otkrio nam je što se događa iza pozornice, ali i koji mu najvažniji trenutak plesačke karijere.

Našeg nagrađivanog plesača Marka Šapinu i ove sezone gledamo kao mentora u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem pleše s popularnom plus-size manekenkom i influcencericom Lucijom Lugomer.

Sudeći prema dosad viđenim Marko i Lucija su kliknuli na prvu, a on nam je otkrio i kako izgledaju njihove probe i što se događa pred sam izlazak na pozornicu.

"Za Luciju imam samo riječi hvale. Ako čujete da netko umire od smijeha u dvorani, da, to je Luce. Sa samim probama sam bio oduševljen. Na samom početku gdje se nismo naviknuli jedno na drugo se doslovno valjala po podu od smijeha. Ne šalim se. Danas, kada se malo bolje poznajemo, se smijemo kao normalni ljudi. Jako je lijepo što je svaki trening ispunjen smijehom, dobrim i manje dobrim fora i ponajviše upoznavanjem na jednoj "ljudskoj razini". Volimo oboje reći da smo kliknuli ne samo kao plesni partneri, nego i kao prijatelji. Prije samog nastupa si volimo reći da se idemo zabaviti i guštati te dvije minute nastupa. Jako sam ponosan na to kako je otplesala sambu, pogotovo za nekoga tko nikad prije nije javno nastupao. To je ono "nešto" s čime se jednostavno rodite", zaključio je Marko.

Marku je ovo druga sezona mentorstva u showu "Ples sa zvijezdama", kakva su njegova očekivanja?

"Očekivanja oko plasmana uistinu nemamo, ali želimo si puno lijepih uspomena, gušta i dobre zezancije kako na tako i van plesnog podija. Volio bi da se za koju godinu s osmijehom i plesnom nostalgijom prisjeća ovog prekrasnog perioda njenog života", priznao je.

Konkurencija je poprilično velika, a evo u kome vidi najveće konkurente ove sezone.

"Osobnog sam mišljenja da smo svi u projektu plesni kolege koji predstavljamo plesnu zajednicu hrvatske, kako zvijezdama tako i gledateljima iza malih ekrana na jedan vrlo atraktivan način zahvaljujući cijelom timu ljudi i produkciji Nove TV koja nam doslovno omogućava sve. Mislim da se svi gledamo kao plesni kolege na zajedničkom plesnom projektu nego kao konkurencija", smatra Marko.

Njihove plesove ocijenjuje žiri u sastavu Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec, Franka Batelić i Marko Ciboci, pribojava li se njihovih komentara i kritika?

"Ne pribojavamo se nikoga, ne toliko zbog nas jer smo neustrašivi nego nam se žiri čini jako pristupačan, pozitivan i dobronamjeran i znamo da sve kritike koje čujemo su za naše dobro. Gledamo na to kao na dobronamjerne savjete kako da u idućoj epizodi budemo još bolji", kaže Marko.

A što ga je najviše iznenadilo kod Lucije i što bi izdvojio kao njezin najveći adut i prednost?

"Lucija je jednom riječju, čudo. Najviše me iznenadila njena neiskvarenost, količina pozitivne energije i dobrota koja se krije u tom biću, što je danas uistinu rijetkost. Kada smo počeli trenirati jako je brzo naučeni korak ispunjavala svojom "The Luce" energijom, i stavljala na svaki korak svoj mali karakterni potpis. Količina gušta s kojim pleše je nešto što nam olakšava treninge i same završne pripreme pred live. Definitivno njen dobar osjećaj samog plesa za vrijeme istog bi naveo kao njen adut", zaključio je.

Marka smo pitali i čime bi se bavio da nije profesionalni plesač.

"Ovo je jako teško pitanje, pošto si nakon što sam počeo plesati, stvarno nisam postavljao to pitanje. Od prvih plesnih koraka sam znao odgovor na pitanje "što želim raditi ostatak života" ili kako sam ja to shvatio, otkrio sam što želim živjeti. Sjećam se da sam kao mali volio medicinu, veterinu i srodne profesije u kojima direktno pomažete ljudima ili životinjama. Da nisam profesionalni plesač, vjerujem da bi i dalje bio u sportu, možda fitnesu i fizioterapiji? Evo, stvarno ne znam", kaže Marko.

Markova karijera je bogata i ispunjena brojnim uspjesima, no koji mu je najdraži trenutak koji je dosad doživio?

"Jako je teško izdvojiti samo jedan. S druge strane "jednog od najdražih" se ipak lakše sjetiti. Kao jedan od najdražih trenutaka definitivno bih izdvojio pozive Nove TV za sudjelovanje u Plesu sa zvijezdama što je po mom mišljenju, najveća čast svakom plesaču u Hrvatskoj. Jako poseban period života mi je i sam početak plesa s prvom plesnom partnericom i taj početak zaljubljivanja u ples, sport i cijeli taj čaroban svijet. Kao jedan od najdražih trenutaka moram izdvojiti i početak plesa sa svojom sadašnjom plesnom partnericom Anjom, s kojom se sportski natječem i dan danas i koja mi je zadnjih devet godina plesa, uz roditelje, najveća podrška u životu", otkrio nam je Marko.

