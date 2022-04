Filip Vidović je u petoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" ozlijedio nogu tijekom nastupa, a da to nitko nije ni primijetio.

Filip Vidović i njegova mentorica Paula Jeričević u petoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" plesali su jive i za svoj nastup od žirija dobili 32 boda, međutim glumcu se dogodila ozljeda tijekom plesa što zapravo nitko isprva nije ni primijetio pa ni njegova partnerica.

Što se dogodilo gledateljima su pojasnili voditelji Maja Šuput i Igor Mešin, a Filip je nakon nastupa završio kod liječnika i na kraju emisije se vratio u studio s gipsom na nozi. Njegova djevojka Nataša Pavičević na svom je profilu na Instagramu objavila video iz bolnice koji je snimila dok su čekali na pregled.

"PSZ after party na traumi", napisala je uz video koji je objavila.

Filip i Paula su prošli u daljnje natjecanje, a njegovi kolege iz showa su mu putem društvenih mreža pružili podršku.

"Njih dvoje su sjajni, njih dvoje su posebni, njih dvoje imaju ono nešto, to nešto je talent. I s tom nogom opet ste, i opet ostajete pobjednici", poručila im ja Bojana Gregorić Vejzović.

A o svemu se na Instagramu oglasila i Paula.

"Nije me bilo čitavu večer s vama jer sam bila u mislima isključivo s Fićom. Možda je ovo samo show na van, ali za mene je ovo puno više. Otplesali smo čitav jive bez da sam primjetila da se nešto desilo jer je Fićo odradio točku do kraja bez da je utjecao na izvedbu. Otplesao je do kraja, preskočio me i skočio na nogu zbog koje je čitavu večer proveo na hitnoj. Ovo nije patetika, ovo je veliki shoutout za mog malog a velikog zmaja, mog najdražeg partnera ikada, plesača koji ostavi dušu na plesnom podiju. Divim ti se, zakon si i jedva čekam da ovo prođe i da sve zaboravimo", napisala je Paula uz objavu.

Pogledajte Grubnićevu reakciju nakon što je torta završila na Majinoj haljini, nije im bilo lako! +26

Slatka osveta lijepe Ivane: Nakon što ju je opomenula pred kamerama, Maji Šuput dala je što je tražila! +32