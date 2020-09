Max Hozić je otkrio da je blokirao obožavateljicu koja ga je pratila i dolazila na mjesta u Zagrebu na kojima je po objavama vidjela da se on nalazi.

Domaći glumac i pjevač Max Hozić otkrio je na Facebooku da je imao jako neugodnu situaciju s obožavateljicom.

"Zanimljivo kako ljudi 'skrenu'. Evo sam po prvi put blokirao hard core stalkericu. Dakle, žena fantazira da smo u vezi. Konfigurirala je profil tako da samo ja vidim njene postove i tamo ostavlja komentare i odgovore na svaku moju objavu koju stavim. Komentira i moje prijatelje. Što god objavim ona to tumači kao poruke njoj. I tako već koju godinu", napisao je Max.

"I sad je to već došlo do fantaziranja komunikacije u kojoj dogovaramo njeno preseljenje u Zagreb, zajednički život i djecu. Koja ludost. A da ne kažem da je bila u Zagrebu i dolazila na mjesta na kojima bi po mojim objavama vidjela da se nalazim, jer je računala da smo se dogovorili. Neupitno je da ta osoba funkcionira u životu. Ima posao, putuje, komunicira s ljudima. I da baš nitko iz njene bliže okoline joj ne sugerira psihološku pomoć... Stvarno čudno", dodao je pjevač.

Maxova objava je zabrinula njegove prijatelje i pratitelje dok se neki našalili s cijelom tom situacijom. "Nije to baš zeka peka", "Grozno", "Valjda živi svoje snove. Jadna žena", komentirali su.

Pjevač je otkrio i da su se jednom i vidjeli. "Jednom sam se našao s njom licem u lice, presrela me. Izazvala mi je dubinsku nervozu. Ono kad osjetiš da nešto ne štima. Kad sam joj rekao da mi ne komuniciramo, da je došlo do zabune i da imam curu - naljutila se i otišla. Kad se vratila doma, nastavila je dalje po svom zidu pisati gluposti. Tada sam po prvi put to i uočio", napisao je Hozić.