Pjevač popularne grupe UB40, Duncan Campbell, doživio je moždani udar, a trenutačno se oporavlja u bolnici. Bend je objavio službeno priopćenje u kojem navode kako je 62-godišnji pjevač iz Birminghama dobro te se nadaju kako će se brzo oporaviti.

"Možemo vam potvrditi da je naš pjevač i brat Duncan Camppbell prevezen u bolnicu nakon što je doživio moždani udar. Budan je i osjeća se dobro. Molimo obožavatelje da poštuju njegovu privatnost dok se oporavlja. Veselimo se novim koncertima sljedećeg proljeća", stoji u službenom priopćenju.

Duncan Campbell Taken Ill



We can confirm that our lead singer and brother Duncan Campbell was taken to hospital after suffering a stroke. While we can report that he is already up and about, we ask fans to respect Duncan and the Family’s privacy pic.twitter.com/l8d8lbxJgG