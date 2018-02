Glamurozna haljina zadala je probleme pjevačici Pixie Lott. Jedan pogrešan korak stajao ju je blamaže na crvenom tepihu.

Britanska glumica i pjevačica Pixie Lott bila je jedna od uzvanica dodjele Britt Awards. Iako su sve oči bile uprte u pobjednike, Dua Lipu i Stormzyja, i Pixie je dobila svojih pet minuta slave. I to zbog odjevne kombinacije koja je otkrila previše.

Zgodna plavuša na crveni tepih stigla je u elegantnoj haljini visokog proreza koji je u prvi plan stavio njezine duge i vitke noge. No, tijekom poziranja poželjela je Pixie promijeniti pozu, a to ju je stajalo prave blamaže. Jedan iskorak bio je dovoljan da mlada umjetnica pokaže ono što je trebalo ostati dobro skriveno. Ipak, veći incident je izbjegnut s obzirom na to da je Pixie očito računala da bi joj se ovako nešto moglo dogoditi pa je, za razliku od svojih brojnih kolegica, ispod haljine ipak obukla donje rublje.