Petra Nemcova uspjela je preživjeti razorni tsunami 2004. godine, no njezin tadašnji dečko jedan je od tisuće poginulih u nesreći.

Češka manekenka Petra Nemcova jedna je od najljepših žena svijeta po mišljenju brojnih svjetskih časopisa, a ovu uspješnu ljepoticu život nije uvijek mazio. Danas je u sretnom braku s Benjaminom Larretcheom, s kojim je ponovno pronašla sreću nakon strašne tragedije koja joj se dogodila još 2004. godine.

Petra je onda ljubila fotografa Simona Atleeja. S njim je otišla na egzotični odmor na Tajland, a tog jutra, 26. prosinca, odlučili su prošetati plažom i upijati lijepo vrijeme. Manekenka se prije nekoliko godina prisjetila detalja tog kobnog jutra.

Ispričala je kako se sjeća da se razina mora naglo počela dizati, no mislila je da je to zbog obične plime. Samo sat vremena kasnije ljudi su počeli vrištati, a kada je vidjela zbog čega sledila joj se krv u žilama. "Ljudi su panično trčali i vrištali, a u sljedećoj sekundi more je razbilo sve prozore", rekla je onda Petra. Lijepa manekenka je preživjela jedan od najsmrtonosnijih tsunamija u modernoj povijesti koji je pogodio Tajland.

"Nikada do onda nisam čula za tsunami, nisam ni znala što je to", priznala je. Nemcova se uspjela popeti na palmu na kojoj je provela osam sati prije nego što su je spasili. S palme je gledala kako more odnosi tijela ljudi koji se nisu uspjeli spasiti. Među 5000 poginulih bio je i njezin tadašnji dečko.

Vapaj u pomoć koji je onda slušala od brojnih ljudi koje je nosila bujica inspirirao ju je da pomaže ljudima oko sebe svakoga dana. "Onda nisam imala izbora, a sada ga imam. Važno je pomagati", rekla je Nemcova. Trebalo joj je jako dugo da se oporavi od tragedije u kojoj je izgubila ljubav svog života. O tome je tek rijetko govorila u medijima, a pričala je kako joj se bilo teško suočiti sa Simonovom obitelji i prijateljima nakon povratka s Tajlanda.

Manekenka je pokrenula zakladu "Happy Hearts" koja pomaže obnoviti škole diljem svijeta, a još onda si je obećala da će uvijek pomoći svima u nevolji.