Petra Hajduk zagrebačka je plesačica s londonskom adresom, a našoj Miji Kovačić otkrila je kako dolazi do suradnji sa svjetski poznatim facama.

Talentiranu i svjetski poznatu plesačicu Petru Hajduk tijekom finalnih emisija u backstageu Supertalenta uhvatila je naša voditeljica Mia Kovačić.

Plavokosa Petra bila je dio treće polufinalne emisije popularnog showa, a rado je porazgovarala s Mijom, koja je odmah na početku upitala gledatelje jesu li svjesni kakva veličina sjedi pored nje.

Riječ je o zagrebačkoj plesačici koja već godinama živi na londonskoj adresi, nastupa u spotovima velikih svjetskih imena te pleše uz najveće glazbene zvijezde, među kojima su Dua Lipa, Sam Smith, Cheryl Cole, Robbie Williams, Ellie Goulding, Adam Lambert, grupa Franz Ferdinand...

Petra je nastupala i na slavnom X-Factoru, no gledali smo ju i spotu poznatog domaćeg pjevača Matije Cveka za hit-pjesmu "Praviš me ludim". Unatoč tome, talentirana Zagrepčanka vrlo je skromna.

"Samozatajna sam, shvaćam to samo kao posao, a ne kao nešto veliko. Plešem još od vrtića i otkad sam krenula od malih nogu, zaljubila sam se i nisam stala", otkrila je našoj Miji, kao i to kako dolazi do poznatih faca. "Puno rada i truda, godine odlaženja na classove i audicije, razgovori s ljudima", ističe Petra, koja je imala poruku i za sve supertalente.

"Nikada ne stati, puno truda ulagati i kada se čini da se ne može i ne ide, tada je najbitnije ne stati", bila je kratka i jasna plesačica egzotičnog izgleda.

