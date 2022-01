Petar Grašo zahvalio je putem društvenih mreža na nagradi za pjesmu godine "Inamorana" koju je snimio s Tončijem Huljićem.

Petar Grašo oglasio na društvenim mrežama nakon što je njemu i Tončiju Huljiću pripala nagrada za pjesma godine prema izboru publike narodnog radija, i to za njihov veliki hit "Inamorana".

Petar je na profilu na Instagramu objavio zajedničku fotografiju s Tončijem i priznao koliko mu ta nagrada znači.

"Iznimno sam sretan što su vaši glasovi donijeli po treći put Bilo Naroda u moje ruke. Ova nagrada mi doista znači, hvala vam svima", napisao je pjevač uz fotografiju.

U komentarima su mu su javili brojni obožavatelji, ali i poznati kolege među kojima i Nina Badrić, Tatjana Jurić i Renata Lovrinčević Buljan.

"Čestitke od srca tata", "Čestitkeeeeeeee", "I više nego zasluženo, kapetane", "Zasluženo, čestitke", "Sve si ti to zaslužio dobri moj Petre", "Grašo legendo", "Čestitam od srca", "Grašo ko metak", dio je čestitki koje je dobio.

U samu završnicu izbora ušla je i posljednja Grašina pjesma "Jel' ti reka 'ko", što ga čini dvostrukim rekorderom – i po broju nominacija i po broju osvojenih statua Bila naroda za pjesmu godine.

Upravo taj Grašin hit iskoristila je voditeljica Tatjana Jurić da se našali s Huljićem: "Tonči, jel' ti reka 'ko, postat ćeš dida?!'

"Ma nemoj mi ništa govoriti, gledam one slikice, i tako. Stalno sam govorio – Hoćete me više napravit' didom? Onda kad je došao taj trenutak malo me uhvatila panika. Ja sam čovjek koji uvijek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš dida? Sad samo čekam - pradida ', objašnjavao je Huljić kad mu je dobro raspoloženi Grašo, budući zet, dobacio da mu je to zadnja etapa.

"Mi smo uvijek jedan drugome radili spačke, mislim da je ovo finalna", nastavio je Grašo u istom tonu, pa se i sam osvrnuo na novu životnu ulogu: "Trebalo mi je neko vrijeme, kao vjerojatno svakom čovjeku, da sam sa sobom osvijestim tu divnu informaciju i sad živimo u slatkom iščekivanju. Kad zatvorimo vrata naše kuće živimo kao i sve normalne obitelji koje čekaju prinovu'.

Imao je Grašo spreman odgovor i na temu mijenjanja pelena: 'Mislim da ima i drugih članova ove familije koji trebaju guglati kako se to radi".

A nakon vijesti o nagradi, stigla je u vijest o odgodi koncerata Petra Graše koju su donijeli Stožer civilne zaštite, Ministarstvo kulture i medija, organizator koncerata i izvođač da se za veljaču zakazani koncerti u Areni Zagreb i Spaladium Areni održe u novim terminima.



Tako će se već rasprodani Grašin koncert u Areni Zagreb planiran za 26. veljače održat će se 18. ožujka, dan uoči njegovog drugog koncerta u toj najvećoj hrvatskoj dvorani 19. ožujka, a njegov gotovo rasprodani koncert u Spaladium Areni, planiran za 11. veljače, odgađa se za 25. ožujka.

