Penn Badgley glumio je Dana Humphreyja u seriji "Tračerica", dok je u seriji "You" utjelovio glavnog lika Joea Goldberga. Obje uloge dosta su zabrinjavajuće iz nekoliko razloga, no one nisu sve po čemu znamo ovog sjajnog glumca.

Čini se kao da je glumac Penn Badgley na TV ekrane stigao skupa s popularnom serijom "Tračerica", ali prije i nakon te slavne uloge Penn je imao pune ruke posla. Radi se o zaista produktivnom glumcu, a pored toga što je glumio u filmovima "John Tucker Must Die", "The Stepfather", "Easy A", "Margin Call" i "Greetings from Tim Buckley", Badgley je najpoznatiji po ulozi u Netflixovoj seriji "You".

Glumac osim filmova obožava i glazbu te je aktivan u svom bendu MOTHXR. Odradio je turneje diljem cijeloga svijeta, a grupu je okupio s bliskim prijateljima. U jednom intervjuu je istakuo kako je napisao pjesmu za svaku djevojku s kojom je hodao.

Iako je trenutačno u braku s glazbenicom Domino Kirke, Badgley je nekoć hodao s bivšom kolegicom Blake Lively. Prema američkim medijima, tajno su hodali tri godine i to u vrijeme dok su snimali "Tračericu". Ljubio je i glumicu Zoe Kravitz.

Ovaj sjajni glumac završio je srednju školu s 13 godina, a primljen je na fakultet, no nikada nije krenuo sa studiranjem.

Zabrinjavajuće uloge su mu obilježile karijeru

Ono što je posebno zanimljivo u vezi Penna Badgleyja su njegove uloge, a glumio je dvojicu muškaraca koji su opasni zbog nekoliko razloga. Dan Humphrey kojeg je glumio u "Tračerici" zamršeni je lik koji u glamurozni svijet Manhattana i "zlatnu mladež" ulazi preko tračeva koje objavjuje na internetstkoj stranici koju svi u njegovoj školi prate. Sve je napravio zbog ljubavi prema Sereni Van Der Woodsen, no prije nego se vjenčaju prođe pest sezona serije i dosta uspona i padova zbog tračeva koje on uzrokuje.

S druge strane, u seriji "You" glumi glavnog lika Joea Goldberga koji provaljuje u stanove djevojaka koje mu se sviđaju, uhodi ih, ubija ljude s kojima se one druže i prelazi granicu iz epizode u epizodu toliko da je nakon prve sezone serije čitav svijet bio podijeljen oko dotične uloge. Sam glumac je u nekoliko navrata istaknuo kako je sve što njegov lik u seriji radi krivo i osudio je sve koji su ga uzdizali prvenstveno zbog te uloge.

Osim momenta u kojem je on zaista zabrinjavajuć lik, ove dvije uloge povezuje i glumčeva odbojnost prema njima. I "Tračericu" i "You" je odbio u nekoliko navrata što zbog osobnih dilema, što zbog moralnih dilema. Istaknuo je u intervjuu kako mu je bilo jako teško prevagnuti hoće li glumiti ili ne, ali jednu i drugu ulogu je prihvatio kao sociološki eksperiment.

Srećom, u realnom životu Penn je daleko od Dana ili Joea, stoga na miru možemo nastaviti pratiti njegove filmove i serije.