Znate li što je zajedničko svjetski poznatom glazbeniku Paulu McCartneyju i našem Jurici Pađenu? Prema jednom internetskom softveru - napisali su gotovo istu pjesmu. S tim da je jedna stara 22, a druga svega godinu dana.

Podsjeća li vas pjesma "Confidante" na 22 godine staru pjesmu Jurice Pađena - niste jedini!

Pjesma "Confidante" jednog od najuspješnijih glazbenika svih vremena Paula McCartneya neodoljivo podsjeća na znatno stariju pjesmu Jurice Pađena, "Samo me draga ne ostavi."

Radi li se o krivotvorenju ili ne? Sličnost je primijetio i jedan internetski softver koji je utvrdio 97 posto podudarnosti između pjesama.



"Pretpostavljam da on to nije ukrao nego je to vjerojatno isti način razmišljanja što mi je veliki kompliment jer pjesma je iz istog tonaliteta, u potpuno istom tempu, napravljena je sa akustičnim gitarama, oba dva aranžmana, ista je melodija", nabraja Pađen.

"Meni je to bio znak i zadovoljstvo da radim zapravo u skladu s najvišim svjetskim standardima", zaključuje Pađen.

Kao obožavatelju Beatlesa, laska mu, kaže, usporedba s Paulom McCartneyem.



"Pročitao sam da mu je taj album na kojem je ta pjesma koji je izašao prošle godine na jesen, nakon 40 godina prvi put, prvi na Billboardovoj američkoj top ljestvici, znači imao sam pjesmu na prvom mjestu američke top liste", smije se Pađen.

Da se radi o gotovo jednakim pjesmama, smatra i glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.



"Teško bi bilo reći da je Paul McCartney plagirao Juricu Pađena. Bila bi druga situacija sada da čuješ Paula McCartneyja kako pjeva "Fratello" ili "Običnu ljubavnu pjesmu", to bi već bilo onako malo ozbiljnija krađa, ovo je prije svega, i mislim da bi se obojica složili, da su zapravo samo slijedili neku istu inspiraciju", govori Hrvoje Horvat.

I da želi, Jurica Pađen ipak ne može tužiti poznatog pjevača. Nalazi softvera, u ovom se slučaju, ne mogu koristiti kao dokaz na sudu.



Pjevači imaju još jednu poveznicu - obojica surađuju s humaniratnom organizacijom Food for life, koja organizira koncerte i donira hranu onima koji si je ne mogu priuštiti. Pađen će s organizacijom slaviti 40 godina karijere 31. svibnja na Šalati.



"Mi ćemo preko ljudi iz Food for life probati doći do toga da on čuje tu pjesmu, znači da on osobno čuje, onda ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati. On je definitivno, ne pametan, nego genijalan lik i bit će mu u sekundi jasno kad čuje, pa ćemo vidjeti kako će on odreagirati", govori Pađen.

"Samo me draga ne ostavi" možete poslušati na 42 minuti albuma "Izbrisani grafiti" pa se i sami uvjerite u sličnost pjesama.

