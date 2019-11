Patricia Josipović osvrnula se na svoje sudjelovanje u showu "Ženim sina?" nakon finala koje za nju baš i nije bilo uspješno.

Patricia Josipović jedna je od kandidatkinja koja je ponajviše začinila ovu sezonu showa "Ženim sina?", nastojeći osvojiti srce Josipa Kotlara.

"S obzirom na sve, na kraju mi je ipak bilo drago što sam došla do finala jer sam time sama sebi zaokružila priču i osigurala si da pratim samu sebe, svoj put i ponašanje u mnoštvu novih situacija", zaključila je Patricia.

Između nje i Josipa frcale su iskre na sve strane, a često je dolazilo i do tenzija.

"Teško mi je odgovoriti po čemu ću pamtiti Josipa s obzirom na to da on nije ostao u toj prošlosti. Kad bih pričala o njemu tijekom snimanja showa, apsolutno ne mogu reći ništa lijepo, što se tijekom emitiranja moglo i čuti. Od toga ne mogu pobjeći, ali jednostavno, tada nije ni nudio da mislim nešto previše pozitivno. Međutim, kako se život voli igrati sa svima nama, s Josipom sam baš nedavno ostvarila odnos u kojem sam upoznala dio njega koji tada nisam znala da uopće postoji. Vjerujte mi da se u tom njegovu moru neprikladnih izjava također krije i muškarac koji ima dubinu i svoju priču. Svi smo mi na neki način pogrešno shvaćeni i protumačeni i od sudionika, a time i od gledatelja", objasnila nam je Patricia.

Patricia je tijekom showa pokazala da nema problema s otkrivanjem osjećaja kada se upale svjetla kamera.

"Ne znam za druge, ali mislim da se po meni može vidjeti da ja nisam imala nikakav problem s pokazivanjem osjećaja, s obzirom na to da sam u svakom trenu dala iskrenu reakciju koliko god ona nekome bila neprikladna ili pogrešno protumačena. Ne volim prljavo, ne volim neiskreno, kad sam bila ljuta i naživcirana, na taj sam način i reagirala. Isto tako kad sam bila tužna ili sretna. Zapravo me najviše iznenadilo kako je moja potreba za pravdom i otkrivanjem lažnih predstavljanja koja su pojedinci imali ispala čista ljubomora. Razumijem da je takav format showa i da će se prije to pomisliti, ali tko god u sebi ima tog malog borca za pravdu te potrebu da stvari, situacije ili ljude prikaže u njihovu pravom svjetlu, shvatit će da je to nagon i poriv s kojim se rijetko kad uspiješ izboriti. I naravno, zbog toga često ispadneš ne tako ugodno društvo jer ljudi ne vole da im netko drugi skida maske", smatra Patricia.

Nakon svega show "Ženim sina?" pamtit će po onom lošem, ali naravno i dobrom iskustvu.

"Show ću pamtiti kao pozitivno i kao negativno iskustvo. Ne mogu sad točno izdvojiti neke stvari, ali bilo je tu svega. I dobrog i lošeg, a da se izgradiš potrebno ti je i jedno i drugo. Vidjela sam kako je biti ispred kamera, vidjela i kako se radi iza kamera.

Ako se odlučiš na sudjelovanje u bilo kojoj vrsti reality showa u Hrvatskoj, moraš biti osoba koja živi svoj život za sebe i ne pati od tuđih mišljenja. U svakom slučaju, snimajući, a naposljetku i gledajući show, dobila sam priliku pratiti sebe i svoj osobni rast i razvoj. I mislim da je to ono najvrijednije i najbolje što sam dobila od showa i po čemu ću ga pamtiti. Ljudi moji, život je jedan, nemojte ga propustiti zbog malograđanštine i društvenih narativa. Živite!" poručila je svima Patricia.

