Paola Valić Bekić pobjednica je šeste epizode showa ''Tvoje lice zvuči poznato''

Odmah po završetku nastupa Paola Valić Bekić izjavila je da joj je večerašnji nastup puno značio, a to se itekako vidjelo u njezinoj izvedbi zbog čega je i zasluženo pobijedila.

Otkrila nam je da su reakcije njezinih najbližih i više nego pozitivne.

''Zvalo me više ljudi da je plakalo. Sin je oduševljen, rekao mi je: ''Mama, rasturila si'', Ja sam isto jako sretna i ponosna kao Nova godina'', rekla nam je voditeljica.

A pohvale žirija na njezinu transformaciju u australsku pjevačicu Siu i emotivnu izvedbu pjesme ''Chandelier'' samo su se nizale.

''Znaš li koliko si me dirnula? Toliko vas je bilo lijepo za gledat'. Nemam riječi'', oduševljeno je komentirala Nives, a Kedžo je dodao: ''Došli smo do vrha emocija. Netko će reći da si zbog Marte imala olakotnu okolnost, ali to nije točno. Ljudi ne kuže koliko je ovo teško pjevati. Vani ju zovu čelično grlo, zato što pjeva kao manijak. Ti si pjevala kao totalni manijak i hvala ti na ovome!'', rekao je. S njima se složio i Saša: ''Ti si to toliko dobro otpjevala. Imala si ta njena namjerna puknuća u glasu… a ti Marta, bila si fantastična. Stvarno nismo znali koga bi prije gledali, koliko je to atraktivna točka bila.'' Oduševljenje nije sakrio ni Petreković: ''Bio sam malo skeptičan, ali bilo je sjajno cure. Fajteru, jako teška emisija za nas!'', zaključio je.

Osim na službenoj stranici showa, Tvoje lice zvuči poznato pratite i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.

Propustili ste emisiju? Pogledajte besplatno na novatv.hr.