Brat svjetski poznatog tenisača Novaka Đokovića, Đorđe Đoković, stao je pred oltar sa svojom odabranicom Saškom Veselinov, a evo kako je sve izgledalo.

Mlađi brat svjetski poznatog i uspješnog tenisača Novaka Đokovića, Đorđe Đoković, stao je pred oltar sa svojom voljenom odabranicom Saškom Veselinov.

Mladenci su pred oltar stali u Beogradu, a slavlje će se dalje nastaviti u Crnoj Gori u Herceg Novom. Mladenka je zasjala u širokoj vjenčanici bogatom tilom bez naramenica, a dugu kosu samo je uvila u valove. Đorđe je imao crno odijelo, a mladenci su nosili posebne krune koje su dio obreda u pravoslavnoj vjeri.

Kako piše srpski Kurir, vjenčanje će trajati čak četiri dana.

"Iako su i Đorđe i Saška pokušali sve detalje vjenčanja držati u strogoj tajnosti, ipak se ovdje u Crnoj Gori sve brzo sazna. Nakon vjenčanja u Beogradu, koje će se najvjerojatnije održati u Sabornoj crkvi, a za koju je obitelj Đoković izuzetno vezana i gdje su svojevremeno bili i kumovi hramovne slave, odmah će se uputiti u Crnu Goru. Ovo ''najvjerojatnije'' kažem jer su neki s mladenkine strane za to da se vjenčanje održi u Hramu Svetog Save, pa ćemo vidjeti čija će biti posljednja. U Crnu Goru, kako se ovdje priča, mladenci stižu s 80 uzvanika. Koliko su brinuli o svojim gostima, vidi se i po tome što su Đorđe i njegova trudna zaručnica svima osigurali avionske karte i smještaj u jednom luksuznom hotelu", izjavio je izvor za Kurir.

Od četiri zabave koje će se održati, svaka zahtijeva poseban dress code, a mnogi kažu da će svadba po financijskom iznosu i atmosferi premašiti i onu Novaka i Jelene Đoković.

Na slavlju će sudjelovati samo najbliža obitelj i prijatelji, a do svadbe je došlo vrlo brzo.

Prije nepunih mjesec dana Đorđe je zaprosio Sašku u opuštenoj šetnji Kalemegdanom u Beogradu, a za prosidbu je čak organizirao i osobe koje su snimile sretni trenutak.

S njom je u vezi godinu dana, a Saška je nedavno i pričala kako su se preselili skupa u stan.

''To je vrlo interesantno pošto mi od prvog dana neslužbeno živimo zajedno. Ja sam živjela u centru u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. Poslije dvadesetak dana zabavljanja otišli smo zajedno na more i tamo smo bili jedno dva tjedna. Kada smo se vratili, došao je kod mene i rekao: "Ne mogu više da prenosim te stvari.''

''Onda je samo rekao: 'Volio bih da nam jedna destinacija bude dom, da se nakon putovanja vraćamo u istu kuću.' I tako smo i otpočeli zajednički život i stvarno je prelijep osjećaj'', priznala je Saška.

Par navodno očekuje i dijete, a nije poznato gdje su se točno upoznali.

Inače, Saška je 2017. godine bila izabrana za Miss YU natjecanja. Radila je i kao televizijska voditeljica, a sada je vlasnica brenda Saash, odnosno kolekcije kupaćih kostima.

27-godišnji Đorđe je, s druge strane, isto tenisač kao i njegov brat Novak, a također je i direktor teniskog turnira Serbia Open, koji se održava u Teniskom centru Novak u vlasništvu njegova brata.

