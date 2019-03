Holivudski glumac Owen Wilson ima prilično zanimljiv ljubavni život.

Ona je njegova osobna trenerica, ali i majka njegova djeteta.

Holivudski glumac Owen Wilson ima prilično zanimljiv privatni, odnosno ljubavni život. 50-godišnji plavušan nikada se nije ženio, no ima troje djece s tri različite žene.

S bivšom djevojkom Jade Duell 2011. godine je dobio sina, no već kasnije iste godine par je prekinuo vezu. U siječnju 2014. godine stigao je drugi sin, kojeg je dobio s osobnom trenericom Caroline Lindqvist, da bi u listopadu 2018. godine dobio kćer s bivšom djevojkom Varunie Vongsvirates.

Podsjetimo, kada se saznalo za trudnoću atraktivne Šveđanke, ona je još bila u braku s plastičnim kirurgom Rituom Choprom, pa je avantura s Owenom izazvala veliku buru u javnosti.

Osobnu trenericu javno je zbog ponašanja prozvao i njezin svekar, a zanimljivo, ona i Owen su godinama bili bliski prijatelji, no nikada nisu bili u službenoj vezi.

Ipak, kada se saznalo za trudnoću, glumac je odmah javno rekao kako se misli brinuti o djetetu u svakom pogledu, no s njegovom majkom ostaje isključivo u prijateljskim odnosima. Tako je aktivno sudjelovao i u svakom aspektu njezine trudnoće, a par je i dandanas u bliskim poslovnim i privatnim odnosima. Tako su nedavno viđeni tijekom šetnje u Miamiju, a na paparazzo fotografijama činilo se da među njima nema baš nikakve napetosti.

"Vrlo sam iznenađen njezinim ponašanjem, a za trudnoću smo saznali iz medija. Znam da su moj sin i Caroline posljednjih godinu dana imali neke probleme, no nije nam previše govorio o njima. Trudnoća je sigurno povrijedila mog sina, ali ne vjerujem da će ga uništiti. Ipak, Caroline me razočarala i rastužila takvim ponašanjem, jer to nije pravi način na koji se reagira u takvim situacijama", izjavio je otac njezina bivšeg supruga za časopis People još 2013. godine.