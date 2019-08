Britansku kraljicu Elizabetu i vojvotkinju Meghan Markle veže poseban odnos.

Britanska kraljica Elizabeta ostvarila je neoubičajeno blisko prijateljstvo s vojvotkinjom Meghan Markle po samom dolasku u kraljevsku obitelj, nakon što se ona udala za njezina unuka, princa Williama, i može si pripisati zasluge jer se vojvotkinja osjećala dobrodošlom od samih početaka.

Prema tvrdnjama stručnjaka i komentatora života koje vode članovi kraljevske obitelji Duncana Larcombea, to je privilegija koju Meghanina šogorica i supruga princa Williama, vojvotkinja Kate Middleton nije nikada doživjela od kraljice kada je postala dio obitelji. Bila je to njezina odluka kako se Meghan ne bi osjećala kao outsajder, kao što je to bio slučaj s princezom Dianom.

"Meghan je očito postalo poprilično bliska s kraljicom Elizabetom, što nije bio slučaj s drugim članovima obitelji koji su to postali udajom. 99 posto sam siguran kako to s Kate nije bio slučaj", zaključio je Duncan.

Dodao je i kako bi to mogao biti rezultat Kraljičina prihvaćanja vlastite pogreške iz prošlosti jer se princeza Diana zapravo nikada u potpunosti nije osjećala kao dio obitelji, što si zapravo nikada nije oprostila.