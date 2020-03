Natalie Wood i Robert Wagner bili su zlatni par Hollywooda sve do jedne noći kada je njihov idilični život preokrenut naopako.

Glumica Natalie Wood imala je samo 22 godine u lipnju 1961. godine i samo nekoliko mjeseci dijelilo ju je od najveće zvjezdane slave i dva najbolja filma u kojima se pojavila, legendarnim "Priča sa zapadne strane" i "Sjaj u travi".

Osim toga ostvario joj se i jedan od najvećih snova kada se udala za zgodnog glumca Roberta Wagnera, a uskoro su dobili i titulu jednog od zlatnih holivudskih parova. Živjeli su u luksuznoj vili u Beverly Hillsu uređenoj u antičkom grčkom stilu.

No njihova je bajka prekinuta jedne noći kada je Natalie otkrila da joj supruga nema u krevetu u kojem su zajedno spavali. Bilo je to ostvarenje i jedne od njezinih najgorih noćnih mora, da ostane sama u potpunom mraku, no skupila je hrabrosti i krenula ga tražiti po svim prostorijama u kući. Naposljetku ga je pronašla u zagrljaju druge osobe. I to ne u zagrljaju druge žene, već Davida Cavendisha, koji je radio kao njihov osobni batler iz Engleske. To je opisano i u njezinoj najnovijoj biografiji, koja, čini se, daje odgovore na brojna dosad neodgovorena pitanja.

Autorica biografije Suzanne Finstad kaže da Wagnerova seksualna izdaja nije samo uništila njihov brak, već se kao crni oblak nadvila nad cijeli Natalien život, ali i misterioznu smrt 1981. godine. Život je izgubila na kaotičnoj plovidbi jahtom uz kalifornijsku obalu, čemu su navodno kumovale i velike količine alkohola. Suzanne u biografiji sugerira da je tada 43-godišnja Natalie, koja je bila shrvana suprugovom prevarom, pokušala Roberta učiniti ljubomornim i pijana provocirala njihova prijatelja i kolegu Christophera Walkena te tako izazvala pijanu svađu koja je završila njezinim padom u more, pri čemu je nitko nije spasio.

Iako je sve prikazano kao nesreća, Suzzane je sada otkrila nove dokaze koji su ukazali da Nataliena smrt nije bila slučajna, što je policiju iz Los Angelesa potaknulo da otvori slučaj 2011. godine. Godinu dana kasnije službeni uzrok glumičine smrti više nije bio slučajno utapanje, već utapanje pod neodređenim okolnostima.

Robert Wagner, koji danas ima 90 godina, negirao je bilo kakvu umiješanost u njenu smrt, ali 2018. godine policija ga je proglasila sumnjivim te su tako klasificirali i njezinu smrt. Sve to dovelo je i do toga da Nataliena sestra Lana i skiper jahte na kojoj se nesreća dogodila tvrde sa sigurnošću da ju je Robert ubio.

Natalie je doista bila jedna od najvećih zvijezda svoga vremena, a ostala je zapamćena po jednoj od najmisterioznijih smrti u svijetu slavnih. Sa samo osam godina je dobila glavnu ulogu u filmu "Čudo u 34. ulici", a prije nego što je navršila 25 godina imala je čak tri nominacije za Oscara.

Neki su ju prikazivali kao manipulatoricu, egocentričnu osobu koja je omalovažavala druge i bila nesigurna, te govorili da je već u tinejdžerskoj dobila imala ljubavnike. Suzanne Finstad citirala je njezina prijatelja Roberta Redforda, koji je izjavio da je Natalie bila dobra duša te da je na nju veliki utjecao ostavio nasilni otac alkoholičar, ali i bjesomučno ambiciozna majka koja je bacila Natalie u ruke mnogo starijih muškaraca kako bi joj "pomogli" oko karijere.

Tako je navodno imala aferu s 38-godišnjim Frankom Sinatrom kada joj je bilo tek 15 godina i bila je "prisiljena" na seksualni odnos s 43-godišnjim redateljem Nicholasom Rayom kako bi dokazala da može igrati "lošu djevojku" u filmu "Buntovnik bez razloga".

U osam godina starijeg Wagnera bila je zaljubljena od djetinjstva. Prije njega bila je u kratkoj vezi s Elvisom Presleyjem, ali Robert je bio taj koji joj ukrao srce, a kako se čini, i život, doslovno.