Tawny Kitaen je preminula prije pet mjeseci u svom domu u Kaliforniji, a sada je otkriven i uzrok.

Pet mjeseci otkako je preminula kalifornijski su službenici otkrili uzrok smrti glumice Tawny Kitaen. Kako stoji u službenom izvješću, Kitaen je umrla od komplikacija sa srcem, no u njezinom su organizmu bili i tragovi opijata.

Tawny Kitaen preminula je 7. svibnja ove godine, a vijest o smrti potvrdile su njezine kćeri Wynter i Raine. "Samo se želimo svima zahvaliti na porukama podrške. Volimo vas sve, jako smo tužne, a nedostaje nam svakoga dana sve više", stoji između ostalog u službenoj izjavi koje su dale onda.

Glumica se na scenu probila 1984. godine kada je glumila buduću nevjestu Tomu Hanksu u filmu "Momačka večer". Kasnije je glumila u spotovima grupe Whitesnake za pjesme "Here I Go Again", "Is This Love" i "Still of the Night". Postala je prava ikona, a 1989. godine se i udala za pjevača Davida Coverdalea. Par je bio u braku dvije godine prije nego što su se rastali.

Glumica se pojavila i u reality showu 'Celebrity Rehab with Dr. Drew' te je medije punila zbog svojih skandala s drogama. Zbog posjedovanja droge je nekoliko puta bila uhićena, a 2002. godine je njezin bivši suprug Chuck Finley, inače profesionalni baseball igrač, podnio zahtjev za razvod, a razlog je bilo obiteljsko nasilje koje je Tawnny vršila nad njim.