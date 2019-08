Victoria's Secret Show ove godine neće biti održan.

Slavna manekenka Shanina Shaik i jedna od Victorijinih anđelica otkrila je informaciju kako je ovogodišnji Victoria's Secret Show otkazan i time iznenadila svjetsku javnost.

28-godišnja Australska manekenka, koja je dio prestižnog showa bila 8 godina, izjavila je za The Daily Telegraph kako je time i sama jakko razočarana.

"Nažalost, Victoria's Secret show ove se godine neće održati. To je nešto na što nisam navikla jer bih svake godine u ovo vrijeme trenirala za to. Ali sigurna sam da će se to u budućnosti promijenti te kako rade na razvoju brenda i novim verzijama jer to je najbolji show na svijetu", zaključila je Shanina.

Prva revija koju je nosila bila je ona 2011. godine, a nakon toga se u ulozi anđelice pojavila 2012., 2014., 2015. i 2018. godine. Osim Shanine u toj se ulozi našle i neke od najslavnijih manekenki današnjice poput Winnie Harlow te sestara Gigi i Belle Hadid.

Da nešto nije u redu moglo se naslutiti u svibnju ove godine kada je objavljeno kako se prvi show neće emititirati putem malih ekrana i to prvi put u posljednje 24 godine.

The New York Times prenosi kako im je izvršni direktor roditeljskog poduzeća Victoria's Secreta, L Brandsa, Leslie Wexner potvrdio kako se modni div priprema i uvodi određene promjene.

"Moda je posao koji se mijenja. Moramo ulagati u promjene kako bi rasli. Vođeni tom mišlju smo odlučili promijeniti, odnosno osmisliti novu ideju tradicionalnog Victoria's Secret's Showa.

Pa što drugo nam preostaje nego biti strpljivi i vidjeti što nam to novo ovaj modni div priprema.