Mario Petreković, član žirija u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', operiran je nakon što je prije nekoliko tjedana doživio malu nezgodu

Obožavatelji Marija Peterkovića zabrinuli su se za njega nakon što je na Instagramu objavio fotografiju iz bolničkog kreveta. U posjet članu žirija ''Tvoje lice zvuči poznato'' došao je i kolega Saša Lozar, a dvojac je naravno, uspio okinuti urnebesno smiješnu fotografiju i u ovoj situaciji.

Kontaktirali smo ga da vidimo što se točno dogodilo.

''Dogodilo se sr***. Prije par tjedana dok sam se spuštao niz stepenice izletilo mi je i koljeno, lijevo, pa sam se razletio skup s prednjim križnim ligamentom. Tako da sam eto, putevima Ivice i Janice Kostelić jučer operiran u klinici Arithera pod stručnim vodstvom Dr.Nikice Daraboša. Nakon uspješne operacije skoro sam umro od iznenađenja kad mi je u posjetu došao moj dragi i očito jedini prijatelj, jer ja uopće nemam prijatelja i mislio sam da mi osim sestrične Magdalene nitko ne bude došao. Dodatni šok i gubitak svijesti doživio sam kada mi je uz svoj dolazak gospon Lozar za poklon donesao šalicu sa natpisom Super Baka, litru domaćeg Bademovog mlijeka i neko ljubičasto cvijeće koje se zove Deep Purple.

To me je i duboko pogodilo te sam od neopisive radosti izgubio svijest. Srećom gospon Lozar osim što prekrasno pjeva i žirira, bez puno gubljenja vremena pokazao je i svoj skriveni talent reanimacije i tako me ponovo osvjestio i zaželio mi sve najbolje u ovoj godini, puno sreće, zdravlja i što skorije ozdravljenje i povratak otpisanih. Još uvijek sam pod dojmom i zahvaljujem se ovim putem i osoblju Arithere i dr. Darabošu što su me prihvatili u rekordnom roku i naravno Saši Lozaru koji me je usprkos mojim manama i visini prihvatio kao prijatelja i reanimirao me nevjerojatnom brzinom i vještinom.

Saša, zadužio si me do groba i nazad. Fala ti mučo. Aleluja.'', rekao nam je uvijek pozitivni Mario, a mi mu želimo što brži oporavak.

Energičnog Marija i njegove humoristične komentare gledamo i ove nedjelje u ''Tvoje lice zvuči poznato''.