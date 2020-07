Oliver Stone je potpuno iskreno progovorio u memomarima o svom životu i trenucima kada je pokleknuo.

Legendarni redatelj i trostruki oskarovac Oliver Stone (73) u memoarima "Chasing The Sun" otkrio je nepoznate detalje iz svog života, a među njima je i razlog zašto je uzimao kokain.

Oliver je progovorio o razvodu svojih roditelja za koji mu je otac javio dok je bio u internatu u Pennsylvaniji. Naime, rekao mu je da je njegova majka dugo vremena ima ljubavnika, frizera i on to više ne može podnijeti.

Redateljev otac je unajmio privatnog istražitelja da ju prati, javno joj nanio sramotu obilježivši ju kao preljubnicu. No Stone je ubrzo saznao da je sve to laž. Majka mu se nije javljala jer je bila osramoćena, nitko više nije htio imati veze s njom, no Oliverov otac je taj koji je sabotirao njihov odnos od početka. Imao je afere s modelima, ženama prijatelja, prostitutkama, pa čak i s dadiljom svog sina.

Oliver nije imao braće ni sestara i nije imao s kime podijeliti svoju tugu zbog razvoda. Usto, činilo mu se da njegovi roditelji uopće ne misle na njega i kako mu je. Ipak, otac ga je često vodio u kino i to ga je potaknulo da postane scenarist i redatelj.

Stone je bio u ratu u Vijetnamu, a kada se vratio, kako ističe, bio je izgubljen u spirali osjećaja, pisao je polovične scenarije, uzimao LSD i travu te spavao s puno žena.

Redatelj se u jednom trenutku okrenuo i uzimanju kokaina. Bilo je to kada je 1981. izašao njegov film "The Hand". Doživio je veliki neuspjeh i kritičari su ga nazvali mrtvim pri izlasku. Oliveru je to teško palo je jer je gajio nadu da će film ostvariti uspjeh. Kako bi ublažio bol zbog toga, počeo je uzimati kokain.