U petak 29.7. bit će četvrta godišnjica smrti hrvatskog glazbenog velikana i našeg morskog vuka Olivera Dragojevića, a u sklopu obljetnice održat će se i sad već tradicionalni koncert njemu u čast u Veloj Luci.

Četvrta obljetnica od kad nas je napustio Oliver Dragojević započela se obilježavati koncertom njegovih Dupina i gostiju na trajektu koji je oko 18 sati u utorak krenuo iz Splita.

Svi putnici na trajektu moći će besplatno uživati u svirci koja traje od isplovljavanja iz splitske luke do uplovljavanja u Oliverovu rodnu Vela Luku.

''Možda nekad glupo pričati, ali on je nama pričao da je kao klinac svirao usnu harmoniku i da je zapravo prvi dinar, to jest kunu zaradio na toj liniji. Pa ima neke simbolike u tom'', rekao je Ante Gelo.

''Spontano, bez puno razmišljanja. Svi se znamo, svi se veselimo, guštamo, svi jedna čekamo da ovo krene. Šta reć baš uživancija'', rekao je Petar Dragojević.

Njegova udovica Vesna Dragojević nedavno je u intervjuu za Jutarnji ispričala kako ona i njena obitelj provode ljeto u tom malom mjestašcu otkako nema Olivera. Tuga je i dalje velika.

Vesnina ljubav dakako još uvijek traje, a ispričala je i kako se nosi s činjenicom da Olivera više nema.

''Sredila sam to sebi nekako u glavi da njega nema. Ja sam realna. Ja znam da ne mogu tu ništa promijeniti. Ja jedino mogu sebe satrat i sebe uništiti, a to ne želim. Imam djecu, unuke, imam prijateljice, kako u Veloj Luci, tako i u Splitu. Družim se s ljudima koji mi pašu, izbjegavam one koji me satru žalopojkama.''

''Oliver i ja uvijek smo živjeli bez ikakvih pritisaka. On nikad nije isticao čime se bavi, niti se o tome puno razgovaralo. Mi smo uvijek pričali o nekim desetim stvarima. Voljeli smo skupa i putovati, kad su nam dica već bila veća'', izdvojila je i zaključila kako je život s Oliverom bio divan te da se na njihovoj djeci i unucima može vidjeti kakvi su bili ona i Oliver te da je ponosna na njih.

