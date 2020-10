Kolinda Grabar Kitarović, Stipe Mesić, Franjo Tuđman, Josip Broz Tito - svi na jednom mjestu vode političke razgovore o Hrvatskoj. Riječ je o novoj satiričnoj predstavi kazališta Kerempuh koja bi lako mogla postati hit.

Na svečanu premijeru došli su i sami akteri - bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović te Stipe Mesić. Jesu li se uvrijedili ili nasmijali, pogledajte u prilogu.

Ornela Vištica majstorski se pretvorila u bivšu predsjednicu. Mjesecima ju je proučavala do najsitnijh detalja.

"Kad objašnjava onda ovako, lagano, ručica se lomi ovdje. A kad je nešto ozbiljnije na čemu hoće staviti naglasak onda ide ovako", objasnila nam je Ornela.

"Prođe vam kroz glavu - nikad ja to ne bih rekla, ne bih napravila, ali gledajte to je satira i tako to treba prihvatiti. Jako su me dobro nasmijali. Ornela je bila sjajna mislim da me odlično skinula", zaključila Kolinda Grabar Kitarević.

"Nije to život, ali neke su stvari pogođene. Pa ne smeta me, slušajte to je pitanje umjetničkog dojma", dodao je Stipe Mesić.

Dvojicu pokojnih predsjednika glume autori predstave Tarik Filipović i Boris Svrtan.

"Što bi rekao Franjo Tuđman da vidi Hrvatsku? Nije to ono što sam sanjao, haha. Mi smo se samo poslužili sa stola koji su nam oni servirali, a mi ne bismo bili mi kad ne bismo radili satiru i bockali", izjavio je Tarik Filipović.