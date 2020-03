Filmski festival u Cannesu neće biti održan u planiranom terminu, objavili su njegovi organizatori.

Jedan od najprestižnijih filmskih festivala, onaj u u francuskom Cannesu ove je godine trebao biti održan od 12. do 23. svibnja ali njegovi su organizatori potvrdili kako to zbog epidemije koronavirusa neće biti moguće ali da postoji mogućnosti da se prebaci na lipanj ili srpanj ove godine.

"Zbog zdravstvene kriza i razvoja situacije u Francuskoj i inozemstvu, Filmski festival u Cannesu neće biti u mogućnosti održati u planiranom razdoblju od 12. do 23. svibnja. Razmatra se nekoliko opcija o mogućem novom datumu i kako bi se festival mogao održati, a jedna je pomicanje na kraj mjeseca lipnja ili početak srpnja", navodi se u priopćenju organizatora.

