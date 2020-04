Gigi Hadid i Zayn Malik zajedno čekaju prvo dijete, a njihove obožavatelje to vijest je naprosto oduševila.

Društvene mreže zapalile su nakon vijest da manekenka Gigi Hadid i njezin dečko, glazbenik Zayn Malik čekaju prvo dijete i da je trudna već pet mjeseci, kako su izvijestili strani mediji.

To nitko dosad nije znao, no domišljata Gigi je to možda ipak dala naslutiti kada je prije nekoliko dana objavila fotografije s proslave svog 25. rođendana. Naime, njezini obožavatelji uočili su detalj, točnije poklon vrećicu s natpisom "bok bebo" i prekrila ju emotikonom suncokreta da se zapravo ne vidi. Zbog toga su uvjereni da im je suptilno pokušala dati do znanja o čemu je riječ. A bilo je tu i poklona u plavim i ružičastim vrećicama s motivima crtanih filma pa su neki već uvjereni da znaju i spol djeteta te da je uz rođendan organizirala i proslavu darivanja djeteta.

Nagađanja su se pojavila nakon što je TMZ objavio vijest da je Gigi u petom mjesecu trudnoće, a ona je veljači ove godine spomenula da razmišlja o širenju obitelji.

"Sve više razmišljam o obitelji kako sam starija i nisam sigurna da ću se baviti uvijek ovim poslom. Obožavam kreativnu stranu modne industrije. Ljudi s kojima radim me čine sretnom, no tko zna. Možda ću se primiti kuhanja uskoro", rekla je Hadid u intervjuu prije dva mjeseca.