Samo dan nakon što se u stranim medijima pojavila vijest da je preminula glumica Tanya Roberts, javio se njezin partner koji sad tvrdi da je ona ipak živa.

Nakon što je svijet obišla vijest o smrti glumice Tanye Roberts (65), javio se njezin partner Lance O'Brian koji tvrdi da je bivša Bondova djevojka i Charliejeva anđelica ipak još živa, prenosi People.

Tijekom intervjua za Inside Edition, O'Brien, s kojim je Roberts u vezi bila 18 godina, primio je telefonski poziv iz kalifornijske bolnice gdje je bila glumica u kojem je doznao da je ona još živa.

"Sada mi govorite da je ipak živa?" odgovorio je na poziv te je zatim za časopis potvrdio vijest.

O'Brian, koji nije mogao posjetiti svoju partnericu zbog protuepidemijskih restrikcija, prije poziva je za časopisa rekao da je s njom proveo nedjelju misleći kako su joj to posljednji sati.

"Kada me vidjela, otvorila je oči. Lijepo je to bilo vidjeti, ali iz bolnice su mi rekli da je to samo refleks", ispričao je.

Podsjetimo, u ponedjeljak je u medijima odjeknula vijest o iznenadnoj smrti glumice nakon što se na Badnjak srušila u svojem domu. Vijest je potvrdio i njezin glasnogovornik koji je izjavio i da njezina smrt nije bila povezana s koronavirusom.

Osim po ulogama u filmu o agentu 007 "Pogled na ubojstvo" i u seriji "Charliejeve anđelice" iz sedamdesetih, Tanyu pamtimo i kao mamu Donne Pinciotti u seriji "Lude sedamdesete", Midge, a uz glumačku je, u mladosti, ostvarila i zavidnu manekensku karijeru te je pozirala za Playboy.