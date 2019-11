Tim Nove TV prigodno se i ove godine pridružio slavlju.

Televizijski profesionalci širom svijeta u četvrtak su proslavili Svjetski dan televizije da bi nas podsjetili da je televizija mnogo više od linearnoga gledanja. Kao dio godišnje inicijative Ujedinjenih naroda emitira se i video u trajanju od 30 sekundi koji je ujedno dostupan i online širom svijeta.

Nova TV, najgledanija hrvatska televizijska postaja, pridružuje se i ove godine ovom slavlju!

Raznolikost televizijskog sadržaja koja zabavlja, informira i nadahnjuje

Tema 23. ove globalne proslave jest Raznolikost (Diversity). Televizija nudi nenadmašnu raznolikost filmova i serija, vjerodostojnih vijesti, informativnih dokumentaraca, zabavnih emisija i drugog sadržaja gledateljima širom svijeta. Milijuni priča koje samo čekaju da ih se otkrije mijenjaju gledateljsku percepciju svijeta. Ovaj vrhunski sadržaj dostupan gdje i kada vam odgovara na nizu TV platformi potiče znatiželju, interes i odanost gledateljstva u uvijek potpuno sigurnom okruženju.

Tema Raznolikosti šira je društvena tema koja se sve više pojavljuje na televizijskim programima i u reklamnim kampanjama. Kroz širok spektar ponuđenih sadržaja televizija igra snažnu ulogu kao snaga dobra i doprinosi demokratskoj debati u društvu. Raznovrsni kvalitetni sadržaji mogu potaknuti gledatelje na to da prošire vidike i kroz inspirativne emisije zavire izvan svakodnevnog života.

Raznolikost je kritična sastavnica pozitivnog i živopisnog društva i treba je promatrati kao bogatstvo, ne kao prijetnju. Svaki napor premise Ne zaboravimo nikoga (Leave No One Behind) može samo pridonijeti boljem svijetu, poručuje Caroline Petit, zamjenica ravnatelja Regionalnog informacijskog centra za Europu u Ujedinjenim narodima (UNRIC).

Televizija je istinski usađena u živote toliko različitih ljudi širom svijeta. S milijunima priča nadohvat ruke, gledatelji se pozivaju na beskrajno putovanje ispunjeno otkrićima. Ovo je ujedno i pouzdano okruženje koje oglašivači traže više nego ikad. Pozivamo sve da još jedanput proslave naš medij širom svijeta - sada i mnogih godina koje tek dolaze, kaže Katty Roberfroid, generalna direktorica egte.