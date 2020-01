U jakoj konkurenciji za nagradu Večernjakova ruža su naši glumci, emisija i reporterka, a pobjednike birate i vi!

U jakoj konkurenciji su naši glumci, emisija i reporterka, a pobjednike birate i vi!

Početak 13. sezone istraživačkog magazina Provjereno obilježile su velike priče...

"Nastavili smo tim tempom, takve jake priče iz tjedna u tjedan, nekako više ne moramo ljudima objašnjavat tko smo što smo i na koji način radimo, nas svi znaju i nekako priče nađu put do nas", ističe urednica Ivana Paradžiković.

Put do njih pronalaze i priznanja. Po treći put emisija je nominirana za Večernjakovu ružu i to u kategoriji "TV emisija godine". A reporterka Provjerenog, Maja Medaković, nominirana je za TV osobu godine.

"To je za mene velika odgovornost, a lijep je osjećaj znati da na temelju onoga što radim s dušom i srcem nakon tih 10 ili 12 minuta priloga se pokrenu neke promjene u društvu."

I omiljeni glumci iz serije "Drugo ime ljubavi" mogli bi dobiti svoju Ružu. Momčilo Otašević nominiran je u kategoriji "glumačko ostvarenje godine".

"Između ostalog to je potvrda za trud i rad, to je potvrda da neko vidi, primjećuje da ja nešto glumim, trudim se i radim."

Najgledanija domaća serija mladoj glumici Elizabeti Brodić donijela je nominaciju u kategoriji "Novo lice godine". Kaže, na slavu se tek privikava.

"Ispeglam kosu da me baš ljudi ne skuže dok idem do dućana, al generalno nemam niti jedno loše iskustvo, uglavnom mi prilaze klinci, tete u dućanu me znaju pa malo brže prođem na blagajni..."

Tko će kući ponijeti Ružu - odluka je na gledateljima. Glasovati se može do 13. ožujka.