Nina Donelli predstavlja novu pjesmu "Ljubav nema kraj".

Mlada i ambiciozna pjevačica Nina Donelli sve većim koracima grabi prema zvijezdama. Barem estradnim. Otkad se preselila u Zagreb zbog karijere i ljubavi, sve je prisutnija na domaćoj glazbenoj sceni, a nove singlove i atraktivne spotove izbacuje učestalo, jedan za drugim.

Nakon brzih i plesnih ljetnih pjesama, nastavila je suradnju sa svojim dokazanim autorima Nenom Ninčevićem i Mirom Buljanom. Sudeći po prvim reakcijama nakon premijere, donijela je ponovno ispravnu odluku.

Njezina nova pjesma "Ljubav nema kraj" u samo 24 sata nakon objave na You Tube-u već se pojavila na 'trendingu' u regiji što znači da je itekako zapažena. A njoj je to, kaže, iznimno važno, budući da je You Tube danas jedina platforma na kojoj možeš vjerodostojno vidjeti ukus publike i procijeniti koliko si popularan.

"Kad sam čula stihove ove pjesme, nisam uopće dvojila trebam li je snimiti. Kao da sam ih sama pisala i posvetila mom zgodnom dečku. Publika prepoznaje iskreno emociju, a moja publika, koje je svakim danom sve više, navikla je već od mene da dijelim sve s njima. Kad sam ja sretna, mogu usrećiti i ljude oko sebe", kaže zgodna Nina.

"Srećo, hvala ti za dane pune ljubavi. Ne trebam ništa na svijetu, osim da dva smo goluba sretna u letu. Ljubiš me na taj način, osjećam sve ti značim. Ova ljubav nema kraj", stihovi su ove nove ljubavne, zabavne pjesme mlade pjevačice.

Sa samo 21 godinom, ona je najmlađa štićenica, ali i najveća ljubimica velike glazbene obitelji Lupo Music, produkcijske kuće u kojoj na nju budno paze velikani domaće zabavne glazbe kao što su Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Željko Bebek i Zlatko Pejaković.

"Jako je mlada, ali iznimno je pametna i zrela za svoje godine. Njezin glazbeni senzibilitet tek se počeo otvarati i mogu reći da je Nina baš propupala. Postalo nam je veliki izazov raditi s njom, a moj partner Miro Buljan stalno ponavlja kako je ona nova Ljiljana Nikolovska. Ima taj nježan glas i toplu karizmu", istaknuo je naš čuveni hitmejker Neno Ninčević promovirajući svoju štićenicu.