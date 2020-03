Drugom pratiljom proglašena Andrea Erjavec iz Perušića koja se okitila i titulom Miss fotogeničnosti, a prvom pratiljom Daria Matić iz Splita. Mirna Naiia Marić nova je Miss Universe Hrvatske.

Finalni izbor Miss Universe Hrvatske 2020. održan je u petak navečer, a pobjedu je odnijela Mirna Naiia Marić, 21-godišnjakinja iz Zadra.

U skladu s preporukom Nacionalnog stožera civilne zaštite te mjera predostrožnosti u vezi postupanja tijekom epidemije koronavirusa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo večerašnji izbor za Miss Universe Hrvatske 2020 po prvi je puta održan bez publike.



U finalu izbora nastupilo je šesnaest finalistica iz cijele Hrvatske koje su put do titule i krune Zlatarne Dodić započele dan ranije na preliminarnom natjecanju koje je uključivalo intervju sa članovima žirija te natjecanje u kupaćem kostimu.

Najuspješnijih deset ljepotica sa preliminarnog natjecanja plasirale su se u Top10 najprestižnijeg nacionalnog izbora ljepote i one su nastavile natjecanje za titulu najljepše predstavljajući se u dnevnim kombinacijama KiK Textilien, kupaćim kostimima Pletix te elegantnim večernjim haljinama poznate hrvatske dizajnerice Matije Vuice uz cipele svjetski poznatog dizajnera Gimmia Baldininia. Za frizure ljepotica brinuli su se Studio in sa Schwarzkopf preparatima, a za make up tim vizažista Orbico beauty.



Top5, u koji su se plasirale Mirna Naiia Marić, Valentina Jelenčić, Daria Marić, Andrea Erjavec, Zrinka Ćorić imalo je priliku odgovarati na pitanja žirija.



Drugom pratiljom proglašena Andrea Erjavec iz Perušića koja se okitila i titulom Miss fotogeničnosti, a prvom pratiljom Daria Matić iz Splita.

Vrhunac večeri bio je trenutak kada je prošlogodišnja pobjednica Mia Rkman okrunila svoju nasljednicu Mirnu koja je kao glavnu nagradu dobila četverogodišnji dodiplomski studij ili MBA studij Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u vrijednosti do 20.000 eura. Hrvatska Miss Universe dobila je i čast predstavljati Hrvatsku na najprestižnijem svjetskom izboru ljepote Miss Universe 2020.



U glazbenom dijelu programa nastupili su Damir Kedžo, naš predstavnik na Eurosongu, Domenica, Bojan Jambrošić, te duo Antonija Šola i Mario Roth.