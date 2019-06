Supruga preminulog nogometaša Josea Antonija Reyesa, Noelia, na Instagramu je objavila dirljiv video.

Nakon što je svijet ostao u šoku zbog prerane i tragične smrti slavnog nogometaša Josea Antonija Reyesa, supruga nogometaša Noelia objavila je snimku koja slama srce.

Noelia Lopez je objavila video na kojem se preminuli nogometaš igra s njihove dvije malene kćerkice, a uz video je napisala i dirljivu poruku.

"Ljubavi mog života, ne mogu podnijeti tu bol, da si nas ostavio same. Uzeo si mi želju za životom. Danas se moram oprostiti od tebe, ali nemam snage, reći ću ti samo da ćemo se uskoro vidjeti jer ćemo ti i ja vječno biti zajedno", stoji u opisu videa.

"Pričekaj me, moj živote, mi ćemo biti obitelj tamo gdje si ti. Tog dana vraćao si se s dugog putovanja i stigao si s onima koji su ti dali život, život koji ti je sad oduzet. Pomozi mi, buco, jer ja ne mogu zamisliti život bez tebe. Pomozi mi odgojiti naše kćeri. Daj mi snagu, onu koju nemam. Bit ćeš s nama u mislima i i živjet ćeš zauvijek u našim srcima. Dao si nam najbolji život i ostavio nam najbolje uspomene. Gledat ćeš me kroz Noeline oči i smijat ćeš se sa mnom kroz Trianin osmijeh. Volim te i voljet ću te zauvijek...", dodala je Noelia uz svoj post koji je dirnuo mnoge njezine pratitetlje.

Obožavatelji nogometaša komentarima i porukama podrške pomažu mladoj udovici koliko mogu, a između ostalih se oglasila i supruga hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, Raquel Mauri.

"Šaljem ti svu svoju snagu i energiju, ljepotice. Znam da si jako hrabra i bit će to težak put, ali znam da ćeš uspjeti uz snagu koju će ti tvoje dvije princeze dati, one su tvoja energija i one će ti pomoći da pronađeš snagu. Tu smo za sve što trebaš, ljepotice. Jose će ti od gore pomagati i štititi te", poručila je Raquel slomljenoj Noeliji.