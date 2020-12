Nives Celzijus za finalnu emisiju showa "Tvoje lice zvuči poznato" izabrala je haljinu koja će zasigurno pobrati puno komentara, a već ju je pokazala na Instagramu.

U dosadašnjih 15 epizoda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Nives nas je svaki put oduševila modnim kombinacijama za koje brine stilist Marko Grubnić, a čini se da će isto biti i kad je zadnja emisija ove sezone u pitanju.

Naime, Nives je na Instagramu uoči večerašnje finalne emisije podijelila svoj outfit, a o dugoj srebrnoj haljini s visokim prorezom sigurno će se još dugo pričati. U prvom planu je njezin raskošan dekolte, a uz haljinu nosi i seksi crne rukavice, dok je kosu uljepšala blagim valovima.

''I ova naša TLZP avantura došla je kraju. Usudila bih se reći da mi je to bila i najdraža sezona. Zericu draža i od one u kojoj sam i sama pobjedila. Čudesni kandidati svi do jednoga, ne mogu se odlučiti koji mi je draži. A u iščekivanju ovosezonskog pobjednika, samo da vas podsjetim za još jedan razlog više zašto večeras gledati'', napisala je Nives.

Inače, u prošloj je emisiji njena bujna, kovrčava kosa nalik lavljoj grivi nakratko u drugi plan stavila crvenu kreaciju koju je nosila. Ipak, do izražaja je došao i njezin raskošni dekolte, a zasluga za to ide modnom stilistu Marku Grubniću koji odabire izdanja za Nives, Indire Levak i Maje Šuput.

Celzijus je u crvenoj kratkoj haljini i visokim čizmama prštala sekspilom. Zbog raskošne frizure neki su Nives u komentarima usporedili s folk pjevačicom Indirom Radić.

