Nives Celzijus je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" priznala da uživa u hrani te sa baš ništa u čemu uživa ne želi uskratiti.

Nives Celzijus ovotjedna je gošća emisije "Zdravlje na kvadrat" u kojem je pokazala svoju sportsku stranu, neke najdraže vježbe, a otkrila je i živi li zdravim životom.

“Pa, li-la. Živim zdravo na način da pokušavam biti mentalno zdrava”, priznala je Nives i onda, kako kaže ne odricati se nekih stvari koje je vesele. Razgovara s trenerom koji je često pita na kojem je režimu prehrane? Nastoji njegove savjete poslušati.

“Ponekad, kad se sjetim ono tako masnog odojka, lijepo pečenog, ono hrskava kožica, koja mi curi niz usta, u dekolte, jednostavno tim stvarima ne mogu i ne želim odoljeti”, zaključila je Nives

Da uživa u hrani, ne krije!

“Meni su najdraži doručak jaja na oko i šunkica. To je nešto u čemu guštam. S tim da jaja na oko moraju biti savršena. Dva savršeno ispečena da se može puno umakati”, otkrila je Nives.

Voli i slatkiše. Čokoladu posebno!

“Viđala sam roditelje, koji, ne znam, kažu djeci - evo tebi kockica čokolade. Onda biH ja razmišljala - kockica čokolade, ili red čokolade? Ako moram pojesti samo red čokolade, ja ne jedem čokoladu”, priznala je.

Njezina djeca su samoinicijativno promijenila prehranu, tako je sin odlučio biti vegetarijanac.

“S ručkom je već komplikacija jer ponekad zapravo moram pripremati četiri jela, tri do četiri. Sin mi je vegetarijanac. Kćer je do prije mjesec dana odlučila isto da kreće u vegetarijanstvo, ali se nije odmah odrekla ribe i plodova mora”, izjavila je Nives.

Zato Nives kuha i kuha, iako je, mnogi ne mogu zamisliti u toj ulozi. Ali, dodaje da je pokraj štednjaka majstorica. Kaže, kako ponekad kuha i za bivšeg supruga, a on ima svoj poseban jelovnik.

“Onda i za njega posebno i za mene posebno.”

Na dijete ne ide. Ističe kako voli punašnije žene, na primjer Kelly Brook.

“Ne uskraćujem si ništa jer nemam problem da imam, malo nazovimo “deblju” fazu, iliti malo mršaviju fazu. Što održava moju liniju konstantnom? Kada radim ja malo jedem”, otkrila je Nives svoju tajnu mršavljenja.

Na Instagramu je prati stotine tisuća ljudi! Vježbala ili ne, pravilno se hranila ili ne, ona želi biti samo svoja i ono što jest - kako kaže žena s manama i vrlinama. Trudi se sve to šarmantno nositi.

“Ne znam je li stvar genetike ili ljudi percipiraju samo nešto zbog toga što se ja dobro osjećam u svojoj koži. Ja imam svoje nedostatke koje neki ljudi primjećuju, vjerojatno većina primjećuje, ali to ne doživljava kao pretjerano tragično i ja se toliko dobro nosim s tim da im to više nije neka zamjerka. Recimo imam jaka ramena, izrazito jaka, imam ruke, imam zbog grudi ovaj tu djelić oko pazuha koji često ispada. To je ono polusisno pazušno salce“, kaže Nives.

Otkrila je i bi li se odlučila otići na neki estetski zahvat jednoga dana.

“Pa bi. Ali botoks i filere nikad u životu nisam radila, toga se plašim", priznala je.

A sport, koji sport voli?

"Ako se moram odlučiti i nešto s interesom pogledati onda je to nogomet, ali nije više to u onoj mjeri, nema potrebe”, zaključila je Nives kao bivša supruga nogometaša.

No nije baš da je sport ne zanima, pokazala je to demonstrirajući koliko može izdržati plenk.

"“Duže od Drpića, haha", našalila se Nives.

A onda su na red došle vježbe za stražnjicu, ali i mnoge druge! Zdravlje joj je sada odlično, odlazi na redovite sistematske preglede, no prije se događalo da usred posla i snimanja padne u nesvijest.

“Prije kojih četiri ili pet godina sam imala jako slabo željezo. Bila sam izrazito anemična”, prisjetila se.

To je sada iza nje, a koliko je vedroga duha i zdravih stavova pokazala je za vrijeme snimanja.