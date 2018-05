Nives Celzijus svojim je fanovima predstavila novu pjesmu ''Jen', dva, tri'' za koju oni koji su je čuli već komentiraju da će biti pravi ljetni hit.

Još jedna vizualna poslastica upravo je izašla iz kreativne radionice vrijedne Nives Celzijus. Novi spot za pjesmu "Jen', dva, tri" u suradnji s mladim reperom Antom M obiluje aktraktivnim kadrovima zamamne pjevačice kao i brzim ritmom te zaraznim refrenom uz čije će slušanje mnogi ponovno učiti matematiku. Provokativna Nives naučit će vas kako se zapravo broji vikendom dok izlazite u omiljene klubove i kafiće.

"Moja publika i ja navikli smo već da svako ljeto pripremimo jednu bržu plesnu pjesmu za klubove na koju onda svi zajedno skačemo i ludiramo se na mojim koncertima. Nema smisla sada snimati bilo što drugo, ljudi su doista željni dobre zabave i vesele razbibrige, a ne da ih netko umara plakanjem i tugovanjem za propalim ljubavima. Zato sam i ovoga puta spremna za uzbudljivo ljeto, a po prvim reakcijama fanova na društvenim mrežama, mislim da smo opet pogodili ukus šire publike. Hvala mojoj glumačkoj kolegici i prijateljici Martini Stjepanović koja mi se pridružila na snimanju i u lovu na dobru zabavu i zgodne 'komade'", pohvalila se popularna pjevačica.

Uzbuđena je, kaže, što je prvi put i sama snimala dijelove svog spota jer je nakon višemjesečnog čekanja, kao prava selfie majstorica, prva u Hrvatskoj uspjela nabaviti novi mobitel Noa N7 za kojim su mnogi već zaluđeni jer ima revolucionarnu kameru i tehnologiju snimanja.

Njezin partner u ovom veselom ljetnom spotu mladi je reper i MC Ante M, koji je Nives upoznao kao njezin veliki obožavatelj dok je imao samo 17 godina.

"Prije nekoliko godina bio sam s prijateljima na jednom Nivesinom koncertu i oduševila me koliko je pozitivno luda i kakvu atmosferu stvara na svojim nastupima. Pristupio sam joj nakon koncerta, želeći se slikati njom i oborila me s nogu svojom jednostavnošću. U međuvremenu sam postao MC, nastupam dosta po našoj dijaspori i preko Facebooka sam joj poslao prijedlog za suradnju. Nisam mogao vjerovati kad me brzo povratno kontaktirala i pristala na suradnju jer je taman dobila prikladnu pjesmu čuvenih hitmejkera Dušana Bačića i Bojana Dragojevića. Zato sada ponosno predstavljemo pjesmu 'Jen', dva, tri'", kaže mladi glazbenik.

Ova nova glazbena suradnja rijetko kome neće ući u uho već na prvo slušanje, a pravi scenski spektakl i nezaboravni show tek slijedi jer će Nives i Ante M pjesmu prvi put zajedno izvesti uživo na predstojećem CMC festivalu u Vodicama 9. lipnja.